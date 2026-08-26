وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پیام تبریک روز کارمند، با تأکید بر اینکه کارمندان، یکی از نخستین نقاط تماس مردم با هر سازمان هستند، آنان را نبض سازمان و صدای مردم دانست و از تلاش و مسئولیت‌پذیری کارکنان به‌ویژه در شرایط سخت قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، متن کامل پیام سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

روز کارمند، فرصتی برای قدردانی از زنان و مردانی است که در خط مقدم خدمت به مردم ایستاده‌اند، کارکنانی که شاید بسیاری از تلاش‌هایشان دیده نشود، اما آثار خدمات‌شان مستقیما و هر روز در زندگی مردم و جریان امور کشور دیده می‌شود.

این روز را به همه کارمندان و کارکنان خدوم کشور، به‌ویژه همکارانم در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صمیمانه تبریک می‌گویم و از تلاش، مسئولیت‌پذیری و صبوری آنان قدردانی می‌کنم.

باور دارم که کارمندان، یکی از نخستین نقاط تماس مردم با هر سازمان هستند. آنان بیش از هر کس دیگری پای صحبت مردم می‌نشینند، با مسائل و دغدغه‌هایشان روبه‌رو می‌شوند و گاه پیش از آنکه یک مسئله در گزارش‌های رسمی منعکس شود، آن را در گفت‌وگوی مستقیم با مردم لمس می‌کنند. از این منظر، کارمندان را می‌توان نخستین حسگر‌های هر سازمان دانست، کسانی که چالش‌ها، کاستی‌ها، فرصت‌ها و تغییرات جامعه را زودتر می‌بینند و می‌شنوند.

در روز‌های سخت جنگ نیز بسیاری از این تلاش‌ها در پشت صحنه ماند. کارکنانی که در سکوت و با مسئولیت‌پذیری پای کار ایستادند تا ارتباطات برقرار بماند، خدمت متوقف نشود و مردم، کسب‌وکار‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور بتوانند امور خود را پیش ببرند. به‌ویژه در وزارت ارتباطات، تداوم خدمات کشور در چنین شرایطی، حاصل تلاش شبانه‌روزی همکارانی بود که کمتر دیده شدند، اما لحظه‌ای از مسئولیت خود فاصله نگرفتند.

از همه همکارانم می‌خواهم در شرایط دشوار امروز، روحیه خدمت، صبوری و مدارا با مردم را همچنان حفظ کنند و آنچه را از مردم می‌شنوند، چه گلایه و چه پیشنهاد، به مدیران منتقل کنند. چرا که هیچ آمار و گزارش مدیریتی نمی‌تواند جای شنیدن مستقیم صدای مردم را بگیرد.

من نیز به‌عنوان یک کارمند در جایگاهی دیگر، خود را شنونده و پیگیر دغدغه‌های همکارانم می‌دانم؛ لذا تلاش برای بهبود شرایط کاری و رفاهی را ادامه خواهم داد، زیرا باور دارم سازمانی که می‌خواهد صدای مردم را بشنود، ابتدا باید صدای کارکنان خود را بشنود.

روز کارمند بر همه خدمت‌گزاران مردم مبارک باد.

سیدستار هاشمی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات