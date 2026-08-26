به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان آستانه اشرفیه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۷ دستگاه اتو، یک دستگاه پنکه و یک دستگاه سرخ‌کن قاچاق کشف شد افزود: کارشناسان ارزش آن را ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه گفت: متهم ۴۷ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.