پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف ۹ دستگاه لوازم خانگی قاچاق از یک دستگاه کامیونت به ارزش ۸۰۰ میلیون ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان آستانه اشرفیه در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی با اشاره به اینکه در بازرسی از این خودرو ۷ دستگاه اتو، یک دستگاه پنکه و یک دستگاه سرخکن قاچاق کشف شد افزود: کارشناسان ارزش آن را ۸۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی آستانهاشرفیه گفت: متهم ۴۷ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.