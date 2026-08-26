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مسئولان ادارات با حضور در محله کارخانه نمک، پای میز خدمت نشستند و بدون واسطه، مشکلات و مطالبات مردم را از زبان خودشان شنیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ میز خدمت ادارات با هدف رسیدگی مستقیم به مشکلات و مطالبات شهروندان، در محله کارخانه نمک برگزار شد.
در این برنامه، جمعی از مسئولان و نمایندگان دستگاههای اجرایی با حضور در میان اهالی محله، ضمن دیدار و گفتوگو با مردم، درخواستها و مشکلات مطرحشده را بررسی و برای پیگیری و رفع آنها دستورات لازم را صادر کردند.
شهروندان محله کارخانه نمک نیز در این میز خدمت، مسائل و مطالبات خود را در حوزههای مختلف مطرح کردند و مسئولان مربوطه پاسخگوی درخواستهای آنان بودند.
برگزاری میز خدمت در محلهها، با هدف تسهیل دسترسی مردم به مدیران و مسئولان، کاهش مراجعات اداری و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات شهروندان انجام میشود.