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مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور، با تأکید بر مسئولیت تاریخی جامعه معلمی گفت: هنرستانها باید متناسب با شرایط کنونی و الزامات جنگ اقتصادی، آرایش جدیدی برای نقشآفرینی مؤثر در کشور اتخاذ کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سجاد صدیقی در آئین اختتامیه دومین دوره «صعود» با اشاره به سابقه نقشآفرینی معلمان در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت: معلمان در برهههایی از تاریخ کشور، سهم و نقش جدی خود را ایفا کردهاند و نمونههایی همچون شهید محمدابراهیم همت نشان میدهد که معلمی میتواند از کلاس درس فراتر رفته و به یک مسئولیت اجتماعی و تاریخی تبدیل شود.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور با طرح این پرسش که جامعه معلمی در برابر تحولات و تلاطمهای سالهای اخیر چه نقشی بر عهده گرفته است، افزود: خود معلمان باید نسبت به مسائل و مأموریتهایشان مسئولیتپذیر باشند.
صدیقی، حوزه آموزشهای مهارتی را یکی از عرصههای مهم این مسئولیت دانست و با انتقاد از فاصله میان برخی آمارهای رسمی و واقعیت موجود در هنرستانها گفت: توسعه کمی هنرستانها زمانی ارزشمند است که به ارتقای کیفیت، مهارتآموزی واقعی، اشتغال و پاسخگویی به نیازهای جامعه منجر شود.
مسئول سازمان بسیج فرهنگیان کشور همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بر ضرورت بازتعریف نقش هنرستانها در «جنگ اقتصادی» تأکید کرد و گفت: هنرستانها باید خود را در مختصات جنگ فعلی بازطراحی کنند و برای ایفای سهم خود در این میدان، آرایش جدیدی بگیرند.
وی با بیان اینکه معلمان فنی ظرفیت منحصربهفردی برای پیوند میان جریان نخبگانی و بدنه عمومی جامعه دارند، افزود: معلم میتواند مسائل پیچیده اقتصادی و اجتماعی را به زبان قابل فهم برای مردم و دانشآموزان ترجمه و زمینه مشارکت عمومی در حل مسائل کشور را فراهم کند .
صدیقی ، پذیرش هزینه را لازمه هر تحول واقعی دانست و گفت : هیچ تحول اجتماعی بدون پذیرش مسئولانه هزینههای آن رقم نمیخورد. اگر جامعه معلمی خواهان تغییر و تحول در آموزشوپرورش و آموزش مهارتی است، باید برای آن زمان بگذارد، فکر کند، ایده طراحی کند، گفتوگو و پیگیری کند و برای تحقق ایدهها هزینه بپردازد.
وی با تأکید بر ضرورت شکلگیری یک حرکت جمعی و منضبط در حوزه آموزش مهارتی گفت: «عملیات تکنفره و پارتیزانی» نمیتواند تحول ایجاد کند و برای آینده باید حرکتی معقول، منضبط و ناظر به هدف شکل بگیرد.
صدیقی، تغییر آرایش هنرستانها به یک آرایش جنگی را یکی از مهمترین الزامات پیشروی جامعه معلمان فنی دانست و تأکید کرد که برگزاری دوره «صعود» ، باید به فهم و طراحی این تغییر آرایش و شکلگیری یک حرکت جمعی و منضبط برای تحقق آن منجر شود.
آیین اختتامیه دومین دوره «صعود» ، با حضور ۲۰۰ معلم هنرستانی از سراسر کشور برگزار شد. هدف از این دوره ، ایجاد نگاه مسئلهمحور در میان معلمان هنرستانی، تقویت نقشآفرینی معلمان فنی در حل مسائل آموزشی، اقتصادی و اجتماعی کشور ، تقویت آموزشهای مهارتی و بررسی نقش هنرستانها در پاسخگویی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی کشور بود.