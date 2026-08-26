به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد؛ مجموع این دیدار‌ها در شهر‌های بغداد، کربلا و نجف با هماهنگی دفتر مقام معظم رهبری در نجف اشرف و دفتر رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق ترتیب داده شده است.

دیدار نمایندگان مقام معظم رهبری با مراجع و علمای نجف اشرف دیدار نمایندگان مقام معظم رهبری با مراجع و علمای نجف اشرف دیدار نمایندگان مقام معظم رهبری با مراجع و علمای نجف اشرف

در دیدار با آیت‌الله العظمی شیخ بشیر نجفی، آیت‌الله قمی ضمن ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به علما و مراجع عظام نجف، از جایگاه حوزه علمیه نجف و نقش علما و مراجع این شهر مقدس در تقویت تعالیم اسلامی و مذهبی و تحکیم روح وحدت اسلامی قدردانی کرد. وی همچنین مراتب تقدیر و تشکر مقام معظم رهبری را از حضور گسترده و کم‌نظیر علما و مردم نجف در آیین‌های تشییع و بزرگداشت قائد شهید امت در نجف و کربلا ابلاغ کرد.

آیت‌الله سید مجتبی حسینی نماینده مقام معظم رهبری در عراق، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله شیخ عباس کعبی عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری، و حجت‌الاسلام غلامرضا اباذری رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، نیز در اکثر این دیدار‌ها آیت‌الله محسن قمی را همراهی کردند.

هیئت اعزامی در ادامه دیدار‌های خود در نجف اشرف با سید صدرالدین قبانچی امام جمعه نجف، آیت‌الله ایروانی، آیت‌الله سید یاسین موسوی، آیت‌الله جواهری، آیت‌الله آل‌راضی، آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی، آیت‌الله سند و همچنین بیوت مراجع راحل، آیت‌الله العظمی اسحاق فیاض و آیت‌الله العظمی سید سعید حکیم دیدار کرد.

در این دیدارها، مراتب تقدیر و تشکر مقام معظم رهبری از مواضع علما و مراجع نجف در حمایت از جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و بر جایگاه تاریخی و نقش سازنده حوزه علمیه نجف در صیانت از ارزش‌ها و دستاورد‌های دینی و مذهبی و تقویت وحدت اسلامی تأکید شد.

هیئت اعزامی مقام معظم رهبری همچنین قرار است در ادامه برنامه‌های خود با استاندار نجف دیدار کند.

این هیئت روز پنجشنبه نیز در مراسمی با حضور سران و شیوخ قبایل دو استان نجف و کربلا شرکت خواهد کرد. این مراسم به پاس حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از ملت عراق و در تجدید وفاداری با مقام شامخ شهید امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای برگزار خواهد شد.