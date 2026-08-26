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معاون آموزشی دانشگاه مازندران از موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد ۱۳ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون آموزشی دانشگاه مازندران از موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد ۱۳ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه خبر داد.
دکتر علیاکبر باقریخلیلی افزود: شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد ۷ رشته در مقطع کارشناسی ارشد و ۶ رشته در مقطع دکتری در این دانشگاه موافقت قطعی کرده است.
معاون آموزشی دانشگاه مازندران تصریح کرد: شورای گسترش آموزش عالی در ابلاغیههای جداگانه، با ایجاد مقطع کارشناسی ارشد در رشتههای مهندسی عمران مدیریت منابع آب، مهندسی پلیمر، طراحی شهری، مدیریت پروژه و ساخت، مردمشناسی، مترجمی زبان عربی و مدیریت میراث فرهنگی-ابنیه و اماکن تاریخی فرهنگی موافقت قطعی به عمل آورده است.
وی در ادامه افزود: این شورا همچنین با ایجاد مقطع دکتری در رشتههای معماری، مهندسی مکانیک، مهندسی علوم و کامپیوتر و مهندسی برق موافقت قطعی کرده و برای رشته آموزش زبان انگلیسی نیز به صورت یکبار، پذیرش صادر کرده است.
دکتر باقریخلیلی با اشاره به تغییرات فرآیندی از سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: بر اساس ابلاغیه شورای گسترش آموزش عالی، دو بازه زمانی برای ثبت درخواست ایجاد رشتهها در سامانه ساعا تعیین شده است؛ بدینصورت که دانشگاهها موظفند درخواستهای مقطع دکتری را در ماههای آبان و آذر، و درخواستهای مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی را در دی و بهمن در سامانه ثبت نمایند. از آنجا که سامانه پس از این بازههای زمانی قفل شده و امکان ثبت یا ویرایش وجود نخواهد داشت، لازم است دانشکدهها درخواستهای خود را زودتر از موعد مقرر به معاونت آموزشی ارسال کنند تا پس از بررسی در کارگروههای تخصصی، شورای برنامهریزی، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و شورای دانشگاه، و در نهایت تایید کمیته آمایش آموزش عالی استان، در سامانه ساعا ثبت گردند.
معاون آموزشی دانشگاه در پایان، با تاکید بر سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر آمایش رشتهها، از مدیران گروههای آموزشی خواست تا با توجه به نیازهای کشور و تحولات علوم روز، نسبت به پیشنهاد رشتههای جدید اقدام کنند.