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مدیر امور بهرهبرداری آب و فاضلاب شهرستان دماوند از شناسایی، جمعآوری و قطع ۳۵۰ فقره انشعاب غیرمجاز آب در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی قربانی با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به ضرورت حفاظت از منابع محدود آب شرب و کاهش هدررفت آب در شبکه، اقدامات گستردهای در زمینه شناسایی انشعابات غیرمجاز، نشتیابی و اصلاح تجهیزات فرسوده انجام شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۴، افزون بر جمعآوری و قطع ۳۵۰ فقره انشعاب غیرمجاز، ۳۱۶ فقره کنتور آب نیز تعویض شد.
قربانی ادامه داد: در همین بازه زمانی، سه هزار و ۴۷۰ مورد نشتیابی در بیش از ۴۰ کیلومتر از شبکه توزیع آب شهر دماوند انجام شد که نقش مؤثری در شناسایی نقاط دارای نشتی، پیشگیری از اتلاف آب و ارتقای بهرهوری شبکه داشته است.
وی از خرید و تعویض ۱۸ دستگاه الکتروپمپ و موتور چاههای آب شرب خبر داد و گفت: این اقدام با هدف افزایش راندمان چاهها و حفظ پایداری تأمین آب مشترکان انجام شده است.
مدیر امور بهرهبرداری آب و فاضلاب شهرستان دماوند همچنین به اجرای اقدامات کنترلی در شبکه اشاره کرد و گفت: خرید، نصب و اجرای شش دستگاه شیر فشارشکن، پایش و نگهداری بیش از ۷۰ دستگاه شیر فشارشکن و نصب ۵۷ فقره شیرآلات قطع و وصل و هوا با قطر بیش از ۵۰ میلیمتر، از دیگر فعالیتهای انجامشده در این حوزه بوده است.