پخش زنده
امروز: -
زوجهای جوان فاقد مسکن در دهکهای درآمدی یک تا ۶، تا پایان پنجشنبه پنجم شهریور فرصت دارند برای بهرهمندی از مسکن استیجاری در شهرهای تعیینشده استانهای تهران و خراسان رضوی در سامانه مسکن حمایتی ثبتنام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مهلت ثبتنام مرحله ششم طرح مسکن استیجاری زوجهای جوان فاقد مسکن در استانهای تهران و خراسان رضوی یک روز تمدید شد.
متقاضیان تا ساعت ۲۴ پنجشنبه پنجم شهریور فرصت دارند درخواست خود را در سامانه مسکن حمایتی وزارت راه و شهرسازی ثبت کنند.
در استان تهران، امکان ثبتنام در شهرهای تهران، اندیشه، قرچک و پرند فراهم شده است.
در خراسان رضوی نیز متقاضیان میتوانند برای شهرهای مشهد، گلبهار، بینالود، نیشابور، سرخس، کاخک، سبزوار و خلیلآباد درخواست دهند.
متقاضیان برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشتر باید به سامانه **Saman.mrud.ir** مراجعه کنند.