به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، رامین حسین‌زاده با اعلام خبر معرفی عامل آتش‌زدن کاه و کلش در بندرکیاشهر به مراجع قضایی گفت: در جریان پایش‌های مستمر و گشت‌های میدانی ماموران یگان حفاظت محیط زیست این اداره، فردی که برخلاف ضوابط و هشدارهای زیست‌محیطی اقدام به آتش‌زدن بقایای گیاهی (کاه و کلش) در مزارع یکی از روستاهای تابعه بخش بندرکیاشهر کرده و موجب آلودگی شدید هوا و سلب آسایش عمومی شده بود، شناسایی شد.

وی با اشاره به اینکه متخلف با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد افزود : بر اساس «ماده ۲۰ قانون هوای پاک»، سوزاندن بقایای گیاهی زمین زراعی پس از برداشت محصول ممنوع است و مرتکبان به مجازات درجه ۶ که جزای نقدی و یا حبس است محکوم خواهند شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه همچنین تأکید کرد: از آنجا که این اقدام مصداق بارز آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی است، پیگیری پرونده متخلفان علاوه بر قانون هوای پاک، بر اساس «ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی» نیز با جدیت در دستور کار قرار دارد.

حسین‌زاده از کشاورزان و اهالی منطقه خواست با توجه به خسارات جبران‌ناپذیر این اقدام به بافت و حاصلخیزی خاک، سلامت عمومی و حیات جانوری، از سوزاندن ضایعات کشاورزی خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را سریعاً به شماره های ۱۳۱ حفاظت امور اراضی جهاد کشاورزی ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی یا ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.