دما و رطوبت در استان بوشهر همچنان بالا خواهد بود
هواشناسی بوشهر از تداوم گرما در استان تا اوایل هفته آینده خبر داد و پیشبینی کرد دمای و رطوبت در این مدت همچنان بالا خواهد بود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به بررسی نقشههای هواشناسی، از امروز (چهارشنبه) تا روز یکشنبه هفته آینده، پدیدههایی نظیر غبار محلی، وزش ملایم باد، رشد ابر و وقوع مه صبحگاهی در برخی نقاط، از پدیدههای غالب بر روی دریا و سطح استان خواهد بود.
محمدرضا انصاری افزود: در این مدت، مقدار رطوبت و دمای بیشینه هوا در سطح استان بوشهر بالا خواهد بود.
وی با اشاره به پیشبینی وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر در ۲۴ ساعت آینده گفت: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی بوشهر ادامه داد: همچنین از ظهر امروز تا اوایل شب، در ارتفاعات جنوبی استان احتمال رخداد ناپایداریهای جوی وجود دارد و برای فردا نیز وقوع مه صبحگاهی در برخی نقاط پیشبینی شده است.
وی با تشریح وضعیت باد و دریا گفت: جهت وزش باد در استان متغیر، بیشتر جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰، گاهی تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت خواهد بود. همچنین، ارتفاع موج در خلیج فارس در سواحل استان بوشهر بین ۳۰ تا ۹۰ و گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی میشود.
انصاری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ۳۵ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۰۷:۴۰، جزر دوم ساعت ۱۵:۲۰ و مد دوم دریا نیز ساعت ۲۱ رخ خواهد داد.