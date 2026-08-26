جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، ردای سرخ شهید ناو دنا را به خانه اش در شهرستان عجب شیر برگرداند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، لباس‌های شهید فرید اسدی، از شهدای ناو دنا پس از گردانده شدن در عتبات عالیات و مشهد مقدس، با حضور جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش به خانواده این شهید تقدیم شد.

امیر دریادار فرامرز بمانی، جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به همراه امیر دریادار دوم حسین رکنی‌پور، معاون نیروی انسانی نداجا و ناخدا یکم صمد حاجیلو، مسئول دفتر نمایندگی نداجا در تبریز در منزل شهید اسدی حضور یافتند.

ناوچه نظامی دنا متعلق به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در بحبوحه جنگ و تجاوز دشمن آمریکایی _صهیونیستی به کشورمان مورد هدف زیردریایی نیروی دریایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت و در سواحل سری‌لانکا غرق شد. در این حمله ددمنشانه ۱۰۴ خدمه این ناوچه از جمله شهید فرید اسدی از شهرستان عجب‌شیر به شهادت رسیدند.