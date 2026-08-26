به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، افتتاح متمرکز ۱۴ مدرسه و ۲۷ نیروگاه خورشیدی مدارس در بجنورد، افتتاح متمرکز هفت هزار و ۸۰۰واحد نهضت ملی مسکن، بازدید از طرح‌های آبرسانی استان در سرانی و پلنگ دره و شرکت در نشست شورای توسعه و برنامه ریزی استان، از جمله برنامه‌های عباس علی آبادی در سفر دو روزه به خراسان شمالی است.

گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه اترک بعد از خبر ساعت ۲۰ با حضور علی آبادی وزیر نیرو برگزار می‌شود.

در این سفر محسن طرز طلب رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر، یزدان رضایی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو و غلامحسین مقیمی مدیر روابط عمومی وزارت نیرو، عباس علی آبادی وزیر نیرو را همراهی می‌کنند.