به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مراسم تحلیف ۱۱۲ نفر از کارآموزان وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه آذربایجان غربی با حضور مسئولان قضایی و استانی در ارومیه برگزار شد.



ابراهیم علی‌نژاد، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی در این مراسم با اشاره به تحولات منطقه و جنایات اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا اظهار داشت: جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی که امروز شاهد آن هستیم، چهره واقعی استکبار را نشان می‌دهد؛ همان‌طور که پس از فتنه ۸۸ نیز رئیس‌جمهور وقت آمریکا به صراحت از اعمال شدیدترین تحریم‌ها علیه ملت ایران سخن گفت.

وی با بیان اینکه دشمنان در تلاش برای خاموش کردن صدای حقیقت هستند، افزود: حقوقدانان و جامعه وکالت رسالت سنگینی بر دوش دارند و باید این جنایات آشکار را در مجامع و نهاد‌های بین‌المللی با جدیت پیگیری حقوقی کنند.

معاون قضایی دادگستری کل استان در ادامه با تبیین جایگاه حساس وکالت در نظام اجتماعی تصریح کرد: وکالت قطعه‌ای بنیادین از ماشین حرکتی تمدن بشری است؛ اگر بتوانیم جایگاه واقعی این حرفه را در جامعه تبیین و تثبیت کنیم، بخش عمده‌ای از مشکلات حقوقی و اجتماعی جامعه برطرف خواهد شد، چرا که متأسفانه هنوز جامعه شناخت و درک کاملی از اهمیت و کارکرد حرفه وکالت ندارد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت و جایگاه رفیع وکالت در اجرای عدالت و احقاق حقوق عامه گفت: مجلس شورای اسلامی به طور ویژه پیگیر حمایت‌های قانونی از حرفه وکالت و صیانت از جایگاه وکلاست.

در پایان این مراسم، ۱۱۲ نفر از پذیرفته‌شدگان مرکز وکلای قوه قضائیه با ادای سوگند رسمی، فعالیت حرفه‌ای خود را آغاز کردند