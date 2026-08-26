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روند کاهشی ۲ درجهای دمای هوا در استان در ۲۴ ساعت آینده ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان با اشاره به تداوم روند افت دمای استان در ۲۴ ساعت پیش رو گفت:دما در بیشتر مناطق استان همچنان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش دارد.
لیلا امینی افزود:امروز شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای فر را تجربه میکند و در خنکترین ساعات بامداد فردا پنجشنبه دما به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
وی ادامه داد:از امروز تا پنجشنبه آسمان دربیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری است و گاهی وزش باد پیشبینی میشود.
امینی گفت:از پنجشنبه شب و در روزهای جمعه و شنبه افزایش ابر و سرعت وزش باد احتمال میرود و دراین مدت غبار رقیق به ویژه درساعات صبح در مناطق مستعد وجود خواهد داشت.
وی افزود: امروز بادرود از توابع نطنز با دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان ثبت شدند.