به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان با اشاره به تداوم روند افت دمای استان در ۲۴ ساعت پیش رو گفت:دما در بیشتر مناطق استان همچنان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش دارد.

لیلا امینی افزود:امروز شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات دمای ۳۷ درجه سلسیوس بالای فر را تجربه می‌کند و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا پنجشنبه دما به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد:از امروز تا پنجشنبه آسمان دربیشتر مناطق استان صاف تا کمی ابری است و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امینی گفت:از پنجشنبه شب و در روز‌های جمعه و شنبه افزایش ابر و سرعت وزش باد احتمال می‌رود و دراین مدت غبار رقیق به ویژه درساعات صبح در مناطق مستعد وجود خواهد داشت.

وی افزود: امروز بادرود از توابع نطنز با دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان ثبت شدند.