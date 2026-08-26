مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور و انتخابی تیم ملی با درخشش ورزشکاران خوزستانی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسابقات دوومیدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور و انتخابی تیم ملی در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان به پایان رسید که ورزشکاران اعزامی خوزستان موفق به کسب سه مدال شدند.

در این رقابت‌ها ابوالفضل داوودی موفق به کسب مدال طلا در ماده ۱۵۰۰ متر جوانان شد، امیرحسین طهماسبی در ماده ۴۰۰ متر نوجوانان مدال نقره را بر گردن آویخت و امیرحسین بهداروند در ماده ۴۰۰ متر جوانان به نشان برنز دست یافت.