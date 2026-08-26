پخش زنده
امروز: -
کتاب «توسعه اقتصاد آبی» نوشته رابرت سی. بریرز با ترجمه دکتر مهدی قربانی، استاد دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران توسط انتشارات دانشگاه تهران منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کتاب «توسعه اقتصاد آبی» اثری جامع و میانرشتهای است که به بررسی ابعاد مختلف اقتصاد مبتنی بر منابع آبی میپردازد و در واکنش به نگاه سنتی به دریاها بهعنوان منبعی نامحدود برای بهرهبرداری مادی نوشته شده و بر ضرورت گذار به رویکردی تأکید دارد که در آن رشد اقتصادی، حفاظت از محیط زیست و رفاه اجتماعی در کنار یکدیگر تحقق یابند.
نویسنده در یازده فصل، ضمن تبیین چالشهای اقتصاد سنتی اقیانوس، مفاهیم بنیادین اقتصاد آبی را معرفی کرده و بخشهای کلیدی آن از جمله شیلات و آبزیپروری پایدار، زیستفناوری دریایی، انرژیهای تجدیدپذیر دریایی، مدیریت منابع آب ساحلی، اکوسیستمهای کربن آبی و تأمین مالی آبی را بررسی میکند. ویژگی برجسته کتاب، بهرهگیری از پژوهشهای موردی متنوع از مناطق مختلف جهان است که نشان میدهد تحقق اقتصاد آبی نیازمند توجه به شرایط بومی و الگوهای حکمرانی متناسب با هر منطقه است.
این اثر که با هدف پیوند میان سیاستگذاری کلان و سازوکارهای اجرایی تدوین شده، برای پژوهشگران، سیاستگذاران و فعالان حوزه توسعه پایدار و اقتصاد دریا، منبعی ارزشمند و راهگشا محسوب میشود.
این کتاب با بررسی فناوریهای نوین، مدیریت یکپارچه منابع دریایی، همکاری دولت و صنعت، تحقیق و توسعه، تأمین مالی نوآورانه و نمونههای موردی از مناطق مختلف جهان، مسیر حرکت به سوی اقتصاد آبی را بررسی میکند.
این اثر منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، دانشجویان و متخصصان حوزههای اقتصاد، محیطزیست، منابع طبیعی، علوم دریایی و توسعه پایدار است.