پذیرش کاروان‌های ورزشی هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، از امروز (چهارم شهریور ۱۴۰۵) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ پذیرش کاروان‌های ورزشی هفدهمین المپیاد فرهنگی ـ ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد.

با آغاز پذیرش، کاروان‌های دانشگاهی از سراسر کشور وارد محل برگزاری المپیاد شدند تا در روز‌های پیش‌رو، در فضایی سرشار از شور، هیجان، رقابت و جوانمردی، برای کسب افتخار و حضور در جمع برترین‌های ورزش دانشگاهی کشور به میدان بروند.

این المپیاد ، فرصتی برای نمایش استعداد و توانمندی دختران دانشجو، توسعه نشاط، همدلی و تقویت جایگاه ورزش دانشگاهی است؛ رویدادی که بار دیگر دانشگاه‌ها را در میدان رقابت و رفاقت گرد هم آورده است.