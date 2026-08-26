به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از این روزنامه، این ژنرال ها گزینه های جانشینی«رندی جورج» رئیس ستاد ارتش بوده اند که در ماه آوریل( فروردین)، از کار برکنار شد. از آن زمان تا کنون برای ستاد ارتش، رئیسی انتخاب نشده است.

در همین حال، «دنیل پی. دریسکول»، وزیر ارتش آمریکا نیز قرار است طی ماه‌های آینده دولت ترامپ را ترک کند.

نیویورک تایمز افزود: یکی از نشانه‌های خلأ مدیریتی در ارتش آمریکا، کاهش قابل توجه تعداد ژنرال‌های چهارستاره است.

در ژانویه (دی ماه) سال گذشته میلادی، زمانی که پیت هگست وزارت جنگ را برعهده گرفت، ارتش آمریکا ۱۰ ژنرال چهارستاره فعال داشت؛ اما این تعداد اکنون به تنها پنج نفر رسیده که کمترین میزان در چند دهه اخیر محسوب می‌شود. پیشتر وزیر نیروی دریایی و رئیس عملیات ویژه سنتکام هم کنار گذاشته شدند.