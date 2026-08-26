به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ عباس عرب گفت: در پی وقوع سرقت ۱۷ میلیارد ریالی انگشتر از مغازه نقره فروشی در بازار سمنان بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با بررسی‌های تخصصی و فنی، موفق به شناسایی هویت سارق شدند و تیم انتظامی، حین گشت زنی متهم را شناسایی و دستگیر کرد

سرهنگ عرب با بیان اینکه متهم به سرقت با همدستی دوست خود اقرار کرد گفت: پلیس در بازرسی منزل متهم دیگر، ۲۱ انگشتره نقره سرقتی را کشف کرد که با هماهنگی قضایی تحویل مالباخته شد.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان از دستگیری متهم دیگر پرونده خبر داد و گفت: سارق علاوه بر اعتراف به سرقت از مغازه به ۲ فقره سرقت منزل اعتراف کرد.

پرونده در این رابطه تکمیل و متهمان به مراجع قضایی معرفی شدند.