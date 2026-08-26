به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات هفته‌های چهارم تا هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران به شرح زیر است:

هفته چهارم

جمعه ۱۳ شهریور

شهرداری بندرعباس- هدف سمنان – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه غدیر بندرعباس

چادرملو اردکان – فولاد هرمزگان – ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه آزادی اردکان

ملوان بندرانزلی – پارس جنوبی بوشهر – ساعت ۱۹- ورزشگاه قایقران منطقه آزاد انزلی

مقاومت (گلساپوش) یزد- شهرداری چلیچه – ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه سلمان مردآباد

هفته پنجم

چهارشنبه ۱۸ شهریور

دهیاری ملاباشی- شهرداری بندرعباس – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه اتحاد ملاباشی یزد

شهرداری چلیچه – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای چلیچه

هدف سمنان – چادرملو اردکان – ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه سیمرغ سمنان

شاهین خزر رودسر – مقاومت (گلساپوش) یزد – ساعت ۱۹- ورزشگاه شهرداری رودسر

هفته ششم

جمعه ۲۷ شهریور

هدف سمنان– فولاد هرمزگان- ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه سیمرغ سمنان

شهرداری چلیچه - پارس جنوبی بوشهر- ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه شهدا چلیچه

دهیاری ملا باشی-چادرملو اردکان- ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اتحاد ملاباشی یزد

شاهین خزر رودسر- ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۸:۴۵ - ورزشگاه شهرداری رودسر



هفته هفتم

چهارشنبه اول مهر

فولاد هرمزگان – دهیاری ملاباشی – ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه غدیر بندرعباس

چادرملو اردکان – شهرداری بندرعباس – ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه آزادی اردکان

ملوان بندرانزلی – مقاومت (گلساپوش) یزد– ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه قایقران انزلی

پارس جنوبی بوشهر – شاهین خزر رودسر – ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه منطقه گردشگری بوشهر