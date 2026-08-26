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برنامه مسابقات هفتههای چهارم تا هفتم لیگ برتر فوتبال ساحلی باشگاههای ایران فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات هفتههای چهارم تا هفتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ساحلی ایران به شرح زیر است:
هفته چهارم
جمعه ۱۳ شهریور
شهرداری بندرعباس- هدف سمنان – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه غدیر بندرعباس
چادرملو اردکان – فولاد هرمزگان – ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه آزادی اردکان
ملوان بندرانزلی – پارس جنوبی بوشهر – ساعت ۱۹- ورزشگاه قایقران منطقه آزاد انزلی
مقاومت (گلساپوش) یزد- شهرداری چلیچه – ساعت ۱۹:۳۰- ورزشگاه سلمان مردآباد
هفته پنجم
چهارشنبه ۱۸ شهریور
دهیاری ملاباشی- شهرداری بندرعباس – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه اتحاد ملاباشی یزد
شهرداری چلیچه – ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه شهدای چلیچه
هدف سمنان – چادرملو اردکان – ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه سیمرغ سمنان
شاهین خزر رودسر – مقاومت (گلساپوش) یزد – ساعت ۱۹- ورزشگاه شهرداری رودسر
هفته ششم
جمعه ۲۷ شهریور
هدف سمنان– فولاد هرمزگان- ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه سیمرغ سمنان
شهرداری چلیچه - پارس جنوبی بوشهر- ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه شهدا چلیچه
دهیاری ملا باشی-چادرملو اردکان- ساعت ۱۸:۳۰ - ورزشگاه اتحاد ملاباشی یزد
شاهین خزر رودسر- ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۸:۴۵ - ورزشگاه شهرداری رودسر
هفته هفتم
چهارشنبه اول مهر
فولاد هرمزگان – دهیاری ملاباشی – ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه غدیر بندرعباس
چادرملو اردکان – شهرداری بندرعباس – ساعت ۱۸:۱۵- ورزشگاه آزادی اردکان
ملوان بندرانزلی – مقاومت (گلساپوش) یزد– ساعت ۱۸:۳۰- ورزشگاه قایقران انزلی
پارس جنوبی بوشهر – شاهین خزر رودسر – ساعت ۱۸:۴۵- ورزشگاه منطقه گردشگری بوشهر