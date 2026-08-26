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فرمانده انتظامی آذربایجان غربی گفت: در اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای هنجارشکن بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو و بیش از ۳۵۰ دستگاه موتور سیکلت متخلف شناسایی و برابر ضوابط و مقررات قانونی با آنان برخورد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده انتظامی استان آذربایجانغربی با تشریح نتایج اجرای طرح تشدید برخورد با خودروهای هنجارشکن در سطح استان، اظهار کرد: این طرحها با هدف ارتقای امنیت و آرامش عمومی، افزایش انضباط اجتماعی و برخورد قانونی با تخلفات و رفتارهای هنجارشکنانه در دستور کار پلیس قرار گرفته است.
سردار جمال سلمانی در تشریح جزئیات این طرح با اشاره به اجرای مستمر طرح در نقاط مختلف استان به عنوان مطالبه عموم شهروندان از پلیس، گفت: در طول ۷۲ ساعت گذشته، پلیس استان با استفاده از ظرفیتهای موجود و بهره گیری از تجهیزات و سامانههای هوشمند، تعداد بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو و بیش از ۳۵۰ دستگاه موتور سیکلت متخلف را شناسایی و برابر ضوابط و مقررات قانونی با آنان برخورد شد.
فرمانده انتظامی آذربایجان غربی تصریح کرد: بررسی نتایج اجرای این طرح نشان میدهد که برخورد هدفمند و مستمر با خودروهای هنجارشکن، نقش مؤثری در کاهش تخلفات و افزایش نظم و آرامش در سطح جامعه را دارد و برهمین اساس اجرای این چنین طرحهایی تا زمان تحقق اهداف تعیینشده با جدیت ادامه خواهد داشت و پلیس با تخلفات و رفتارهای هنجارشکنانه در معابر، محلات، تفرجگاهها و... برابر قانون برخورد خواهد کرد.
سردار سلمانی در پایان ضمن قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس؛ خاطرنشان کرد: همراهی مردم و رعایت قوانین، مهمترین عامل در ارتقای نظم و امنیت اجتماعی است و انتظار میرود شهروندان ضمن رعایت مقررات، از انجام رفتارهایی که موجب سلب آرامش و آسایش دیگران میشود، خودداری و هر گونه موارد مشکوک را به شماره ۱۱۰ اعلام و همچنین هر گونه انتقاد، پیشنهاد و تقدیر از عملکرد پلیس را با شماره ۱۹۷