به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «صد متر»، «در چشم باد»، «پسر دلفینی ۱»، «غلامرضا تختی»، «راز گنج»، «عجله کن»، «شهرت اسب ها»، «محمد رسول الله (ص)»، «بوعلی سینا»، «بازرس سان و عنکبوت سیاه»، «زنبوری به نام مایا - ماجرای گوی طلایی»، «ضارب» و «ضیافت»، از دیگر فیلم های است که پنج‌شنبه و جمعه ۵ و ۶ شهریور از تلویزیون پخش می‌شوند.

شبکه یک

*فیلم سینمایی «صد متر» به کارگردانی «هاوفنگ ژو و جونفنگ ژو»، پنج‌شنبه ۵ شهریور ساعت ۲۳:۰۰ پخش می شود.

در این فیلم با بازی جکی هیونگ، بی هیدن کو، اندی آن، شییی تانگ، کوین لی و برونو باجتالا خواهیم دید: رئیس اصلی مدرسه تصمیم می‌گیرد شاگردش را به عنوان جانشین انتخاب کند، پسر استاد حسادت می‌کند و مبارزه رزمی میان شاگرد و پسر استاد آغاز می‌شود. شاگرد هدف بزرگ تری از ریاست دارد و آن هدف مبارزه با خارجی‌هایی است که در چین زندگی می‌کنند. افراد انگلیسی، فرانسوی و غربی که اقتصاد شهر را در دست گرفتند. شاگرد پیشنهاد می‌دهد که به جای مبارزه بر سر ریاست همه رزمی کاران مدرسه با هم متحد شوند تا ...

*فیلم سینمایی «در چشم باد» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ پخش خواهد شد.

«در چشم باد» قصه زندگی فردی به نام بیژن ایرانی و خانواده اوست که رویداد‌ها و لحظات تلخ و شیرین زندگی‌شان از دوره جنبش جنگل تا آزادسازی خرمشهر، در آن به تصویر کشیده می‌شود، قصه از زمانی آغاز می‌شود که میرزا کوچک خان جنگلی، در گیلان علیه استعمار ایران توسط انگلیس قیام می‌کند و با این اقدام دوران پر حادثه تاریخ معاصر ایران آغاز می‌شود که سه دوره تاریخ ایران یعنی قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی را بازگو می‌کند و ...

پارسا پیروزفر، اکبر عبدی، کامبیز دیرباز، سعید نیک‌پور، سحر جعفری جوزانی، فریبا متخصص، لاله اسکندری، ستاره صفرآوه، رضا شفیعی جم، فخرالدین صدیق شریف، جهانگیر الماسی، محمود پاک نیت، مصطفی زمانی، محمدرضا هدایتی و هومن سیدی در فیلم سینمایی «در چشم باد» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه دو

*پویانمایی سینمایی «پسر دلفینی ۱» به کارگردانی «محمد خیراندیش»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: پس از انفجار و سقوط یک هواپیما در دریا، دلفینی به نام سفید و مادرش یک نوزاد انسان را نجات داده و بزرگ می‌کنند. پسر دلفینی که زندگی آرامی در زیر امواج دارد، پس از آن که متوجه می‌شود انسان است، تصمیم می‌گیرد برای پیدا کردن مادر واقعی خود به خشکی سفر کند. در این سفر، ناخدا مروارید و همسرش، همراه با تمامی بندرنشینان به او کمک می‌کنند. با این حال، دنیای زیر آب توسط هشت‌پا تسخیر شده و پسر دلفینی مجبور می‌شود ...

*فیلم سینمایی جدید «سفر خانوادگی» به کارگردانی «ژنژائو لین»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی بائو بیئر، وانگ ژی و کای مینگ؛ درباره تونگ فنگ مردی ۳۵ ساله است که شرکت خرید و فروش خودرو‌های دست دوم دارد و امیدوار است با گرفتن نمایندگی انحصاری یک خودرو تمام برقی و هوشمند زندگی‌اش را متحول کند. او برای مذاکره، راهی سفر است، اما همسر او که از جزئیات سفرش خبر نداشته به او در یک پیام صوتی پیشنهاد داده که این سفر را به یک سفر خانوادگی تبدیل کنند و تونگ فنگ هم بدون گوش دادن به پیام‌ها با این کار موافقت می‌کند. او در این سفر با همسر و دختر شش ساله‌اش، مادر و مادرزنش و همین‌طور برادر زنش همراه می‌شود. آنها به محض رسیدن به مقصد، همان خودرویی که تونگ فنگ قصد دارد نمایندگی آن را بگیرد، کرایه می‌کنند، اما پس از مدت کوتاهی این خودروی هوشمند از کنترل خارج می‌شود و ...

شبکه سه

*فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» به کارگردانی «بهرام توکلی»، پنج‌شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ پخش می‌شود.

داستان فیلم «غلامرضا تختی» با قرائت و امضای وصیت نامه و خودکشی اش آغاز می‌شود، سپس با فلاش بک (رجعت به گذشته) از دوران کودکی اش را که در فقر شدید و در آلونک‌های خانی آباد جنوب تهران می‌گذراند. غلامرضا که به کشتی علاقه داشت در گام‌های اولیه اش برای کشتی‌گیر شدن در دوران نوجوانی ناکام می‌ماند و هنگام کار در تأسیسات نفتی مسجد سلیمان به تنهایی شروع به تمرین می‌کند. او سرانجام کارگری در مناطق نفتی را رها می‌کند، به تهران نزد خانواده اش برمی گردد و در باشگاه پولاد عبدالحسن فعلی معروف به حاج فعلی مربی کشتی این باشگاه استعدادش را کشف می‌کند. غلامرضا به سرعت به عضویت در تیم ملی کشتی ایران درمی آید و در دوران جوانی نخستین بار در مسابقات کشتی هلسینکی ۱۹۵۱ مدال نقره و در المپیک ملبورن ۱۹۵۶ مدال طلا می‌گیرد. تختی همزمان با افتخارات ورزشی به خاطر مردم داری و روحیه‌ای که در مستمندان داشت به محبوبیت‌های فروانی می‌رسد و ...

ماهور الوند، حمیدرضا آذرنگ، فرهاد آئیش، بهنوش طباطبایی، آتیلا پسیانی، ستاره پسیانی، معصومه قاسمی پور، شیرین یزدان بخش و محسن تختی در فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» ایفای نقش کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «راز گنج» به کارگردانی «باربارا شولتس»، پنج‌شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی فابریس لوکینی، ژولیا پیاتون، گاوریل دارت‌وِل، کامی ژاپی، ژوهان دیونه و ماری دنارنو خواهید دید: کریستین رابینسون، باستان شناس فرانسوى با پدربزرگی مصری است که علاقه زیادی به تاریخ مصر دارد. او در حین کاوش و اکتشاف در آثار باستانى مصر با کتیبه اى برخورد مى کند که بر روى آن رازى حک شده است. کریستین بعد از این کشف شروع به شکستن کد روى کتیبه مى کند و کمى بعد مشخص مى شود که گنجینه مقبره خئوپس توسط نیروهاى ناپلئون از مصر به غارت رفته به فرانسه منتقل شده و از قرن‌ها پیش در جایى در پاریس پنهان شده است. کریستین به پاریس باز می‌گردد و به همراه دخترش ایزیس و نوه اش ژولین به دنبال سرنخ هایى مى گردد که او را به این گنج پنهان برساند. جست وجوى آن‌ها به یک ماجراجویى هیجان انگیز در دل تاریخ پاریس تبدیل مى شود. آن‌ها باید با حل معماهاى پیجیده و دنبال کردن سرنخ هایى که در طول تاریخ باقى مانده‌اند، مکان هاى مشهورى مانند موزه ى لوور تا اتاق هاى مخفى و کمتر شناخته شده در کاخ مالمیزون، اقامتگاه سابق همسر امپراطور را زیر پا بگذارند که ...

*فیلم سینمایی «عجله کن» به کارگردانی «جیمز کلیتون»، پنج‌شنبه ۵ شهریور ساعت ۲۳:۳۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لو دایموند فیلیپس، بردلی اریک، لی مجدوب، آلیشا ماری احامد، فی رن، جیمز کلیتون، فیلیپ گرنجر و سایمون چین خواهیم دید: یک پسر جوان سارق به همراه ویک که نقش پدرخوانده برایش دارد با همکاری یکدیگر دست به سرقت‌های بزرگ و پر خطر می‌زنند که آن دو در یکی از سرقت هایشان مقدار زیادی پول می‌دزدند. در نتیجه سرقت ویک، توسط صاحبان خلافکار پول اسیر می‌شود. رئیس خلافکار‌ها زنی به نام نوشی است که پسر سارق را برای برگرداندن پول با کشتن ویک تهدید می‌کند. پسر سارق از طرفی تحت تعقیب پلیس‌های فاسد است که در حین فرار با استفاده از خودرو بستنی فروشی که متعلق به پسری به نام مارتین است نجات می‌یابد. ولی در حین فرار توسط پلیس‌های فاسد دستگیر می‌شوند. پس از آن با ترفندی موفق به فرار می‌شوند. حال پسر سارق در ازای دادن پول به نوشی و آزادی ویک با آنها قرار می‌گذارد در هنگام پس دادن پول‌ها پلیس‌های فاسد سر می‌رسند و بین سه گروه درگیری ایجاد می‌شود که ...

*فیلم سینمایی «شهرت اسب ها» به کارگردانی «اُتو رتزر»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۰۸:۳۰ پخش می شود.

در این فیلم با بازی جان ارنست هینتیرز، پیا بارچ و ماتیدا کروکل خواهیم دید: هانزی بروکنر که صاحب یک مزرعه و استبل اسب می‌باشد پنج سال پیش دخترش بر اثر یک سانحه فوت می‌کند و همسرش که توان رویایی با این غم را نداشته او را ترک می‌کند. همسر او انا دکتر یتیم خانه‌ای مجاورت مزرعه بود. حالا بعد از گذشت ۵ سال انا به یتیم خانه باز می‌گردد تا مدت کوتاهی در انجا اقامت کند و از حال بچه‌ها باخبر شود. او با دختری به نام نیکی که یک سال است به انجا امده اشنا می‌شود و درگیر مسائل روحی او می‌شود. هانزی نیز به طور تصادفی با نیکی اشنا می‌شود و حضور او در زندگی ان‌ها باعث می‌شود تا ...

*فیلم سینمایی جدید «رئیس» به کارگردانی «آویجت سن»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دیپاک آدهیکاری، پاران بانرجی و آنیربان چاکرابورتی خواهید دید: سربازرس جوان دیپاک پرادهان که به تازگی ازدواج کرده است، به منطقه دارماپور منتقل می‌شود. این ماموریت جهت انجام انتخابات دهیاری دارماپور به او محول می‌شود. در پانزده سال گذشته فقط دهیار جوتیلشوار موکرجی برنده انتخابات بود و هرگز اجازه نداده که کسی کاندیدا شود. موکرجی به پلیس محلی رشوه می‌داده و تمام بودجه و امکانات دولتی را اختلاس می‌کند. جیبان معلم پیری است که در برابر او و فساد عواملش ایستاده بود. اما موکرجی او را متهم به دزدی می‌کند و جیبان از سمت مدیر مدرسه و معلم روستا اخراج می‌شود. او بدهکار می‌شود و مجبور به کرایه دادن خانه‌ی خود می‌شود. سربازرس پرادهان که به دارماپور منتقل شده، مستاجر جیبان می‌شود. افسر روی بیبک معاون سربازرس همیشه همراه اوست و تصمیم می‌گیرد دیگر از رییس موکرجی رشوه نگیرد و با پرادهان هم پیمان می‌شود. موکرجی برکه‌های روستا را خشک می‌کند تا به جای آنها هتل و بازار تاسیس کند. در روستا افرادی هستند که می‌خواهد با رییس موکرجی مبارزه کنند، اما تنها هستند. پرادهان به آنها کمک می‌کند و از جیبان می‌خواهد در خانه اش به کودکان فقیر که والدینشان کارگران مزارع چای هستند درس بدهد. اما ...

شبکه چهار

*فیلم سینمایی «محمد رسول الله (ص)» به کارگردانی «مصطفی عقاد»، پنج‌شنبه ۵ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.

فیلم با بازی آنتونی کوئین، ایرنه بایاس و مایکل آنسارا؛ روایتی است از بعثت حضرت رسول اکرم (ص) در سن ۴۰ سالگی تا زمان فوت ایشان. از وقایع مهم صدر اسلام که در این فیلم به تصویر کشیده شده است می‌توان به بعثت پیامبر، قتل سمیه، اسلام آوردن و شکنجه بلال حبشی، جنگ بدر، جنگ احد، هجرت مسلمانان و فتح مکه اشاره کرد و ...

*فیلم سینمایی «بوعلی سینا» به کارگردانی «کیهان رهگذار»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۲۰:۳۰ پخش می شود.

در این فیلم زندگی بوعلی سینا از دوران طفولیت تا زمانی که به حکیمی فاضل و حاذق مبدل می‌شود، روایت می‌شود. راهیابی وی در ۱۲ سالگی به دربار سامانی جهت معالجه نوح بن منصور و ...

زنده یاد امین تارخ، زنده یاد فیروز بهجت محمدی، زنده یاد جمشید لایق و چنگیز وثوقی در فیلم سینمایی «بوعلی سینا» هنرنمایی کرده‌اند.

شبکه تهران

*پویانمایی سینمایی «بازرس سان و عنکبوت سیاه» به کارگردانی «خولیو سوتو گورپید»، پنج‌شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: کاراگاه سان یک عنکبوت است که در کارش خبره است و همه او را می‌شناسند. او قرار است با هواپیما به سفر برود که جینی یک عنکبوت کوچک که والدینش را از دست داده می‌خواهد نزد سان برود و از او بخواهد که او را به عنوان کاراموز قبول نماید و این کار جینی باعث می‌شود که سان از هواپیما جا بماند و اسکراب یکی از دوستان سابق سان او را سوار هواپیمای خود می‌کند. در هواپیما مردی به نام باگزی کشته می‌شود و اسکراب از سان می‌خواهد که قاتل را پیدا کند. سان که قبلا قاتل خطرناکی به نام ملخ قرمز را دستگیر کرده است به دنبال قاتل است که متوجه می‌شود که ملخ قرمز توسط افرادش آزاد شده و ...

*پویانمایی سینمایی «زنبوری به نام مایا - ماجرای گوی طلایی» به کارگردانی «نوئل کلیری»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ پخش می‌شود.

این پویانمایی با بازی بنسون جک، آنتونی کوکو، جک گیلیز، جیمی جیمز و ایتون تس مایر؛ درباره مایا و دوستش ویلی است که در کندوی عسل خرابکاری جدیدی به بار آورده‌اند. آنها از کندو بیرون می‌آیند و در سختی‌های بسیار زیادی جان یک ملکه مورچه جوان را نجات می‌دهند که بعد از این که از پس همه سختی‌ها برمی آیند و با دشمنان زیادی از جمله سوسک‌ها می‌جنگند موفق می‌شوند که سوسک‌ها و مورچه‌ها را هم به صلح برسانند، اما ...

*فیلم سینمایی جدید «یورش ۲» به کارگردانی «راج کومار گوپتا»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۳:۳۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اجی دیوگن، ریتیش دشموک، وانی کاپور، راجات کاپور، سراب شوکلا و سوپریا پاتاک خواهیم دید: آمای پتناک بهترین مامور اداره مالیات، این بار ماموریت دارد که به روستایی که شخصی به نام دادابای نماینده مردم محروم شده است برای بازرسی مالیاتی برود. دادابای نماینده مردم فقیر روستاست و همه از او راضی هستند. آمای اطلاعاتی در مورد فساد دادابای دارد ولی در بازرسی که از خانه و دفتر کارش داشتند چیزی پیدا نمی‌کنند ولی آمای مطمئن است که دادابای فرار مالیاتی دارد. او متوجه می‌شود که دادابای زمین‌های بسیار بزرگی در روستا دارد که تمام ان‌ها را به زور از مردم فقیر خریده است به علاوه او مطلع می‌شود که دادابای یک هتل لوکس در این زمین‌ها خریده است و برای بازرسی به هتل می‌روند، اما ...

شبکه نمایش

*فیلم سینمایی «چای یا قهوه؟» به کارگردانی «درک هو وانگ یو»، پنج شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم با بازی هاوران لیو، یوچانگ پنگ، فنگ یین و ژائو تان آمده است: سه مرد جوان با شخصیت‌های بسیار متفاوت وقتی شهر بزرگ را ترک می‌کنند تا به روستای هزار ساله یوننان برگردند، هر کدام سفری دیوانه وار و رویایی را آغاز می‌کنند و ...

*فیلم سینمایی «ضارب» به کارگردانی «پیر مورال»، پنج شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۹:۰۰ پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی سین پن، آدریس البا و جاسمین ترینکا آمده است: گروهی تروریستی به سرکردگی فردی به نام کاکس در مناطق جنگ زده و محروم کشور کنگو به ظاهر مشغول انجام فعالیت‌های بشر دوستانه هستند. اما در واقع نقشه اصلی آنها ترور وزیر معادن و منابع طبیعی این کشور است. جیم ترنر یکی از تک تیراندازان حرفه ایی این گروه تروریستی است. او پس از تشکیل جلسه‌ای سری به عنوان فرد ضارب برای انجام ترور انتخاب می‌شود؛ و این درحالی است که قرار است به زودی مراسم ازدواج جیم و نامزدش آنی برگزار شود. آنی پزشک جوانی است که بی خبر از فعالیت‌های سیاسی جیم مشغول گذراندن طرح پزشکی خود در میان مصدومان جنگی است. او و جیم به شدت به یکدیگر علاقمندند در این میان یکی دیگر از مهره‌های اصلی این گروه تروریستی (فیلیکس) هم عاشق آنی است و آرزو دارد تا مانع از ازدواج این دو نفر شود. اما روابط خوب بین آنی و جیم تمام تلاش‌های فیلیکس را ...

*فیلم سینمایی «ضیافت» به کارگردانی «مسعود کیمیایی»، پنج شنبه ۵ شهریور ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌شود.

داستان این فیلم از این قرار است که: هفت دوست سال‌ها پیش قرار گذاشته‌اند که چند سال بعد در روز مشخصی بار دیگر در پاتوق همیشگی شان گرد هم بیایند. در روز تعیین شده همه با هیئت‌های تغییر یافته حاضر می‌شوند به غیر از رامین که اکنون وکیل شده و برای شرکتی به مدیریت مهیاران کار می‌کند. رامین ناخواسته وارد کار‌های خلاف قانون رئیس شرکت شده و اکنون که دیگر حاضر به همکاری با آن‌ها نبوده او را به مرگ تهدید کرده‌اند و او از ترس جانش به مکان امنی پناه می‌برد و همسرش را به جای خود بر سر قرار می‌فرستد تا از دوستان قدیمیش برای نجات او کمک بگیرد. در میان دوستان قدیمی علی که مأمور پلیس است ...

فریبرز عرب‌نیا، پارسا پیروزفر، حسن جوهرچی، مهدی خیامی و بهزاد خداویسی در فیلم سینمایی «ضیافت» به ایفای نقش پرداخته‌اند.

*فیلم سینمایی جدید «سیگنال ۱» به کارگردانی «سباستین هیلگر»، پنج شنبه ۵ شهریور ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی پیری بامایستر، فلورین دیوید فیتز، کاترینا شوتلر، هادی خان جان پور و شبا چاد‌ها خواهیم دید: خانم فضانوردی به طرز عجیبی در طی ماموریتش گم می‌شود و خانواده اش شروع به تحقیق درباره ماجرا می‌کنند؛ اما با کشف اطلاعات بیشتر، خطر به آن‌ها و مردم زمین نزدیک‌تر می‌شود و ...

*فیلم سینمایی «ناکجا» به کارگردانی «آلبرت پینتو»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی آنا کاستیلو و تامار نواس خواهیم دید: خانم بارداری با پنهان شدن در یک کانتینر دریایی از کشور جنگ زده خود فرار می‌کند. پس از طوفانی سهمگین و به دنیا آمدن نوزادش، او که در میان دریا سرگردان شده باید برای نجات جان هردویشان مبارزه کند و ...

*فیلم سینمایی «تانک‌ها نبرد مخوف» به کارگردانی «کنستانتین مکسی مو»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۹:۰۰ پخش می‌شود.

داستان فیلم با بازی آندری چرنیشوو، ولادیمر اپی فنسف و اولگ فومین در سال ۱۹۴۲ می‌گذرد. آلمان‌ها به خاک روسیه تعرض کرده‌اند و فرماندهان و سربازان روسیه سعی دارند که جلوی پیشروی دشمن را هر طور شده بگیرند. کوالوف یک فرمانده با وجدان است که با همسرش پائولا که مهندس تعمیرات تانک‌ها است در جبهه فعالیت دارند. پائولا نمی‌تواند یک تانک را تعمیر کند و فرمانده هنگ دستور می‌دهد که افراد به صورت پیاده نظام وارد میدان شوند ولی پائولا با پیدا کردن یک تانک از کار افتاده و استفاده از قطعاتش تانک را راه اندازی کرده و با کوالوف به میدان می‌رود. کوالوف و افرادش با ده تانک آلمانی مواجه می‌شوند و ...

*فیلم سینمایی «ملک خاتون» به کارگردانی «حسن محمدزاده»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۲۱:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم خواهید دید: ملک خاتون به علت مرگ شوهرش پس از پانزده سال سکونت در شهر به روستای زادگاهش برمی گردد. با ورود به روستا و مرور بر خاطرات گذشته، تصمیم می‌گیرد کارگاه رنگرزی پدرش را که در سال‌های دور توسط خان تخریب شده، بازسازی کند، اما مشکلات زیادی بر سر راهش قرار می‌گیرد و ...

زنده یاد هما روستا، زنده یاد جمشید مشایخی، خسرو دستگیر، سعید عباسی و مهرانه مهین ترابی در فیلم سینمایی «ملک خاتون» ایفای نقش کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «دسیبل» به کارگردانی «این هو هوانگ»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۲۳:۰۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کیم ره وون، چا اون وو، لی جونگ سوک، سانگ هون جونگ، لی مین کی، بیونگ اون پارک و لی سانگ هی خواهید دید: کانگ دو یونگ فرمانده‌ای در نیروی دریایی کره است که حدود یک سال قبل وقتی با نیروهایش به مانور دریایی رفته بود ترفیع گرفت، در همین حین زیر دریایی آنها دچار سانحه شد و نیمی از افسران حاضر در زیر دریایی مجبور به فدا کردن جان خود شدند تا باقی افراد زنده و سالم بمانند؛ افراد کمی از آن واقعه جان سالم به در بردند، اما دو یونگ به دلیل تأکید سیاستمداران دلیل واقعی مرگ همکاران خود را مخفی کرده و به دروغ مرگ آنها را در اثر ریزش دیواره زیر دریایی بیان می‌کند؛ کانگ دو یونگ یک سال پس از این واقعه، با یک تماس ناشناس متوجه بمب‌گذاری در سطح شهر می‌شود، این بمب‌ها، صوتی هستند و زمانی منفجر می‌شوند که صدای محیط اطراف از ۱۰۰ دسی بل فراتر رود. او در ابتدا گیج می‌شود و نمی‌داند پشت این ماجرای تروریستی چه کسی قرار دارد، اما ...

شبکه افق

*فیلم سینمایی «آخرین خط دفاع» به کارگردانی «وادیم شملیوف»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی آرتیوم گیوبین، لوبو کانستانتینووا و ایگور یودین خواهیم دید: ارتش نازی به ۲۰۰ کیلومتری مسکو رسیده است و به دلیل کمبود نیرو مجبور می‌شوند که ۴۰۰۰ از دانشجویان دانشکده افسری را که هنوز آموزش آنها تمام نشده است به خط مقدم جبهه بفرستند. سرهنگ استرل بیتسکی هم فرمانده جنگ است و از دانشجویان می‌خواهد که تا دم مرگ در مقابل نازی‌ها مقاومت نمایند. آنها باید حداقل پنج روز تا رسیدن قوای کمکی جلوی دشمن را بگیرند ولی ...

*فیلم سینمایی «پاتک» به کارگردانی «علی اصغر شادروان»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.

در این فیلم خواهید دید: یک سرگرد ارتش به همراه افرادش که پسرش نیز در میان آنهاست، به مأموریت انفجار پل الخلیل در خاک عراق می‌روند. اما حین عملیات، پسر سرگرد به شهادت می‌رسد و او به همراه افرادش به اسارت نیرو‌های عراقی درمی آیند. در بازداشتگاه، سرگرد تظاهر به همکاری با عراقی‌ها می‌کند و از این طریق موفق می‌شود به همراه سه تن دیگر از اسیران، نظر فرمانده بازداشتگاه را نسبت به ضبط یک مصاحبه تلویزیونی جلب کند. اما هنگامی که آنها توسط نیرو‌های عراقی به محل مصاحبه برده می‌شوند، به فرمان سرگرد، عراقی‌ها را خلع سلاح و به قتل می‌رسانند. سرگرد اسامی شهدای بازداشتگاه را به دکتر ـ یکی از سه همراهش ـ می‌دهد تا به ایران ببرد و خود به همراه دو تن دیگر برای به پایان رساندن مأموریت قبلی ـ انفجار پل الخلیل ـ راهی می‌شود. هنگام کار گذاشتن مواد منفجره‌ای که آنها از یک گروه گشتی عراقی به دست آورده‌اند، فرمانده بازداشتگاه با افرادش سرمی رسند و با آنها درگیر می‌شوند. دکتر نیز که صدای گلوله را شنیده، از نیمه راه بازمی‌گردد و ...

رضا صفایی پور، فتحعلی اویسی و مریلا زارعی در فیلم سینمایی «پاتک» ایفای نقش کرده‌اند.

شبکه کودک

*پویانمایی سینمایی «فرار فضایی‌ها از سیاره زمین» به کارگردانی «کال برانکر»، پنج شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان این پویانمایی درباره دو برادر به نام اسکورچ و گری است که در سیاره باب زندگی می‌کنند و مأموریت‌های میان‌ستاره‌ای انجام می‌دهند. اسکورچ در بخش عملیاتی و گری در بخش کنترلی فعالیت می‌کند. یک روز، گری پیغامی از سوی لینا، فرمانده کل، دریافت می‌کند که اسکورچ باید برای انجام یک عملیات به سیاره تاریک (نامی که ساکنین سیاره باب به زمین نسبت داده‌اند) برود. گری با رفتن اسکورچ مخالفت می‌کند، زیرا تا حالا کسی از سیاره تاریک زنده برنگشته‌است. علی‌رغم مخالفت‌های او، اسکورچ عازم سیاره تاریک می‌شود. اسکورچ توسط شانکر، ژنرال بدذات ارتش ایالات متحده دستگیر می‌شود و برای انجام آزمایش به منطقه ۵۱ منتقل می‌شود. گری از این موضوع مطلع می‌شود و برای نجات اسکورچ به زمین سفر می‌کند. او نیز توسط ژنرال شانکر دستگیر و به منطقه ۵۱ برده‌می‌شود. گری و اسکورچ در منطقه ۵۱، با موجودات فضایی دیگری که از سیاره‌های مختلف به زمین آمده‌اند آشنا می‌شوند. آنها اطلاعاتی درباره اهداف و اعمال شوم شانکر در رابطه با تصرف و کنترل زمین با بهره‌برداری از دانش و قدرت فضایی‌ها به گری و اسکورچ می‌دهند. گری و اسکورچ تلاش می‌کنند و ...

*پویانمای سینمایی «سرزمین گربه ها» به کارگردانی «کریس بیلی»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان این پویانمایی درباره یک سگ جوان به نام هنک است که با اعتماد به نفس پایین به دهکده‌ای به نام کاتسوما می‌رسد. او با وضعیتی پیچیده مواجه می‌شود. این دهکده در تهدید یک زمین‌خوار ظالم به نام وایر قرار دارد که می‌خواهد تمام دهکده را تصاحب کند. هنک که هیچ مهارت رزمی ندارد، به طور تصادفی به عنوان آخرین امید دهکده انتخاب می‌شود تا تهدید وایر را خنثی کند. هنک باید در کنار استادش، یک سگ سامورایی به نام جابا آموزش‌های سختی ببیند تا بتواند از خود در برابر دشمنان دفاع کند. در پایان هنک در حالی که همچنان به دنبال تبدیل شدن به یک سامورایی است، به کشف مهمی درباره خودش می‌رسد که ...

شبکه امید

*فیلم تلویزیونی «حریف دل» به کارگردانی «رضا گنجی»، پنج‌شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.

این فیلم درباره پسری به نام سعید است که در سال آخر دبیرستان تحصیل می‌کند. او بدون اطلاع مادر و پدربزرگش، به ورزش کشتی می‌پردازد و به زودی استعدادش مورد توجه مربیان قرار می‌گیرد. پدربزرگ سعید که خود از پیشکسوتان ورزش است، زودتر از مادر سعید، موضوع را می‌فهمد و شادی خود را پنهان می‌کند، ولی از شنیدن خبر کشتی‌گیرشدن سعید، ناراحت می‌شود و این ناراحتی زمانی به اوج می‌رسد که می‌فهمد مربی سعید، جوکار ـ رقیب شوهرش که در یک مسابقه کشتی، سهواً باعث مرگ پدر سعید شده است اصرار سعید و پدربزرگش سبب می‌شود مادر، کشتی‌گرفتن سعید را بپذیرد. سعید از طرف باشگاهش در مسابقات انتخاب کشتی‌گیران برای حضور در تیم ملی، شرکت می‌کند و با زحمت فراوان، موفق می‌شود به مسابقه نهایی راه یابد، اما ...

زنده یاد جمشید مشایخی، فاطمه گودرزی، شاهد احمدلو، ثریا قاسمی، بهناز جعفری، رامین راستاد و ستاره اسکندری در فیلم سینمایی «حریف دل» هنرنمایی کرده‌اند.

*فیلم سینمایی «پنالتی» به کارگردانی «شابهام سینگ»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی لوکرام اسمیل، کی کی منون و شاشانک آرورا؛ داستانی از یک فوتبالیست هندی مشتاق است که به تیم فوتبال دانشگاه لکهنو می‌پیوندد. اما او برای رسیدن به رویای بازی در سطح ملی باید با با چالش‌ها و تبعیض‌های فراوانی رو‌به‌رو می‌شود. لوکرام، یک علاقمند به ورزش فوتبال از مانیپور است؛ که در کالجی در لکهنو به نام SRMU ثبت نام می‌کند، این کالج به دلیل پرورش فوتبالیست‌های حرفه‌ای در سطح بین المللی شناخته می‌شود. هم اتاقی او، ایشوار سینگ، یک مهاجم در تیم دانشگاه است و به لوکرام کمک می‌کند تا وارد مسابقات انتخابی شود. او دستیار مربی پارت را تحت تأثیر قرار می‌دهد و او را برای یازده نفر بازیکن انتخاب می‌کند. با این حال، لوکرام به دلیل اصالت شمال شرقی خود با تبعیض از سوی دیگر بازیکنان و مسئولان مواجه است. او که دلسرد شده به روستای زادگاهش باز می‌گردد و ...

شبکه سلامت (زیرنویس ویژه ناشنوایان)

*فیلم سینمایی «پدربزرگ ها» به کارگردانی «سانتیاگو ریکوایجو»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۰:۳۰ پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی کارلوس ایگله سیاس، روبرتو آلوارز و ریمون باریا خواهیم دید: سه پدربزرگ که در دوران جوانیشان در حرفه خود مشغولیت بالائی داشتند؛ حالا در دوران بازنشستگی، صرفاً درگیر نوه‌هایشان هستند. آنها به هر کجا برای کار مراجعه می‌کنند، صاحبان کار افراد جوان استخدام می‌کنند. در نهایت آنها تصمیم می‌گیرند با تجربیاتی که از کار در دوران جوانیشان داشته‌اند؛ استفاده کنند و کارآفرین شوند و یک مهد کودک تأسیس کنند. آنها سرانجام بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات بسیار موفق می‌شوند تصمیمشان را عملی کنند که ...

شبکه فراتر (۴k)

*پویانمایی «شجاع» به کارگردانی «مارک اندروز و براندا چپمن»، پنج شنبه ۵ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهیم دید: شاهزاده مریدا که دوست ندارد زندگیش در قید و بند یک شاهزاده باشد، تصمیم می‌گیرد که آزاد باشد و مسیر زندگیش را خودش انتخاب کند و در همین راه پیرزن فالگیری بر سر راهش قرار می‌گیرد و به او کمک می‌کند، اما اشتباهی ملکه تبدیل به خرس می‌شود و ...

*فیلم سینمایی «زاده شده برای پرواز» به کارگردانی «لیو شیائوشی»، جمعه ۶ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ پخش خواهد شد.

داستان این فیلم با بازی ییبو وانگ، جون هو، شی یو و دونگیو ژو؛ درباره گروهی از زبده‌ترین خلبانان آزمایشی نیروی هوایی چین است که تحت رهبری یک فرمانده سخت‌گیر، برای تست نسل جدید جنگنده‌های رادار گریز و پیشرفته کشورشان انتخاب می‌شوند؛ جایی که آنها باید تا آخرین حد ممکن مرز‌های سرعت، قدرت و پایداری این هواپیما‌های جدید را بنامند و عیوب فنی‌شان را کشف کنند. در این میان، یک خلبان جوان، مغرور و فوق‌العاده استعداد به نام لی یو پس از یک مواجهه نفس‌گیر با جنگنده‌های بیگانه در حریم هوایی، وارد این پروژه حیاتی می‌شود تا توانایی‌های واقعی خود را به اثبات برساند. او و هم‌رزمانش در طول تمرینات طاقت‌فرسا و آزمایش‌های مرگبار، بار‌ها با خطرات جانی و سقوط‌های واقعی رو‌به‌رو می‌شوند و فراتر از مهارت‌های پرواز، یاد می‌گیرند که چطور غرور شخصی را کنار گذاشته و روی کار گروهی تمرکز کنند. وقتی یک بحران واقعی و بحرانی در خطوط مرزی پیش می‌آید و کشور با تهدید هوایی مستقیمی مواجه می‌شود، این خلبانان جوان باید با استفاده از تمام تجربه، شجاعت و جنگنده‌های آزمایشی جدیدشان وارد یک نبرد هوایی واقعی شوند و ...