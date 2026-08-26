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سرمایه اجتماعی یکی از اصلیترین مولفههای کشور است که همه دستگاههای اداری واجرایی باید در حفظ این سرمایه تلاش کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت در جلسه شورای اداری سرمایه اجتماعی را از مهمترین مولفههای کشور دانست وگفت: مدیران دستگاههای اداری واجرایی شهرستان با حضور مستمر در بین مردم و پیگیری مسائل و مشکلات آنها باید برای حفظ این سرمایه ارزشمند اهتمام ویژه داشته باشند.
محمود درویشی افزود:تمام ادارات موظف هستند از طریق ادارات کل خود پیگیر اعتباراتی شوند که محل تملک دارائیهای سرمایهای برای آنها در نظر گرفته میشود تا با جذب اعتبارات زمینه برای سرعت بخشیدن به طرحها و رفع مشکلات مردم فراهم شود.
حجت الاسلام منصور صابری رئیس اداره تبلیغات اسلامی بویین میاندشت نیز گفت: در شهرستان ۱۹ خانه عالم وجود دارد که طبق قانون بهره برداری از آنها فقط با اداره تبلیغات اسلامی است، اما متاسفانه در برخی روستاها خانه عالم از سوی دهیاریها اجاره داده شده است که باید سریعتر تعیین تکلیف شوند.
احمد زالی مدیر آموزش وپرورش بویین میاندشت هم با اشاره به اینکه تمام نیروهای آموزش وپرورش بومی شهرستان هستند وبرای بازگشایی مدارس ساماندهی شدهاند افزود: همزمان با بازگشایی مدارس در اول مهر یک طرح آموزشی به بهره برداری میرسد وتا پایان مهر نیز دو طرح دیگر که ۹۵ درصد پیشرفت دارند نیزتکمیل میشوند.
مجتبی یادگاری مدیرامور برق بویین میاندشت نیز گفت: دربخش کشاورزی ۴ نیروگاه خورشیدی راه اندازی شده است ودر روزهای آینده نیز ساخت نیروگاه ۳ مگاواتی شهرستان آغاز میشود.
همچنین در جلسه شورای اداری شهرستان بویین میاندشت محسن حیدری به عنوان بخشدارمرکزی و احمد فرهادی به عنوان بخشداربخش کرچمبوی بویین میاندشت معرفی شدند.