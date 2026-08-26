فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: با همراهی و اراده استاندار و مجموعه مدیریت استان، مطالبه سی‌ساله مردم برای آزادسازی حریم قلعه تاریخی فلک‌الافلاک به سرانجام رسید.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در جلسه شورای اداری لرستان که با حضور وزیر میراث‌فرهنگی برگزار شد، آزادسازی حریم این اثر تاریخی را از دغدغه‌های اصلی مردم و سردار شهید سلیمانی دانست و افزود: با استقرار دولت جدید و همکاری استاندار، زیرساخت‌های لازم برای جابه‌جایی پادگان فراهم شد تا فرمان سی‌ساله رهبر انقلاب در این حوزه اجرایی شود.

نعمت الله باقری با بیان اینکه در صورت نبود اراده مدیریتی و حمایت استاندار، این اقدام با توجه به کمبود زیرساخت‌ها ممکن نبود، خاطرنشان کرد: این رویداد در سایه همدلی و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی محقق شد.

سردار باقری در بخش دیگری از سخنان خود، به نقش استراتژیک این استان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: لرستان در جنگ‌های ۱۲روزه و رمضان، به دلیل موقعیت دفاعی ویژه، در خط مقدم مبارزه با دشمن قرار داشت.

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در پایان با تأکید بر تداوم فضای وحدت و همدلی در استان، تصریح کرد: این هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، مسیر تحقق مطالبات مردمی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای را هموار کرده است.