به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست هماهنگی همایش بین اللملی تجلیل از پیرغلامان در صدا و سیمای آذربایجان غربی برگزارشد.

در این نشست که با حضور اعضای کارگروه این أیین برگزارشد در زمینه برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین به میزبانی اذر بایجان غربی بحث و تبادل نظر شد.

مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان‌غربی در این نشست گفت: بیست و سومین همایش بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی رسانه ملی به میزبانی ارومیه در آبان ماه برگزار می‌شود.

ناصر حجازی فر افزود: تا به حال ۲۲ دوره آیین بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی توسط بسیج صدا و سیما برگزار شده است.

وی گفت: سال گذشته این آیین در مشهد برگزار شد که برای دوره بیست و سوم آذربایجان غربی به عنوان میزبان انتخاب شد.

او با بیان این که در این مراسم از کشور‌های همسایه نیز شاعران و مدیحه سرایان اهل بیت حضور خواهند داشت خاطرنشان کرد:، میزبانی این همایش برای آذربایجان غربی جهت معرفی و شناساندن ظرفیت‌های استان در عرصه شعر آیینی و مداحی بسیار مهم است.

حجازی فر افزود: بالای ۷۰ سال بودن و داشتن سابقه شعرسرایی و مدیحه سرایی آیینی برای اهل بیت عصمت و طهارت از جمله شاخصه‌های انتخاب پیرغلامان حسینی در این آیین می‌باشد.

مدیرکل صدا و سیما‌ی آذربایجان غربی تاکید کرد: تا زمان برگزاری این همایش، آیین‌ها و همایش‌های شهرستانی با محوریت پیرغلامان در شهرستان‌های استان برگزار می‌شود.

بیست و سومین همایش بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی رسانه ملی قبل از ایام فاطمیه به میزبانی ارومیه برگزار می‌شود.