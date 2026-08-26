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مدیرکل صدا و سیمای آذربایجانغربی گفت: تا زمان برگزاری بیست و سومین همایش بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی در ارومیه، همایش های شهرستانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نشست هماهنگی همایش بین اللملی تجلیل از پیرغلامان در صدا و سیمای آذربایجان غربی برگزارشد.
در این نشست که با حضور اعضای کارگروه این أیین برگزارشد در زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین به میزبانی اذر بایجان غربی بحث و تبادل نظر شد.
مدیرکل صدا و سیمای آذربایجانغربی در این نشست گفت: بیست و سومین همایش بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی رسانه ملی به میزبانی ارومیه در آبان ماه برگزار میشود.
ناصر حجازی فر افزود: تا به حال ۲۲ دوره آیین بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی توسط بسیج صدا و سیما برگزار شده است.
وی گفت: سال گذشته این آیین در مشهد برگزار شد که برای دوره بیست و سوم آذربایجان غربی به عنوان میزبان انتخاب شد.
او با بیان این که در این مراسم از کشورهای همسایه نیز شاعران و مدیحه سرایان اهل بیت حضور خواهند داشت خاطرنشان کرد:، میزبانی این همایش برای آذربایجان غربی جهت معرفی و شناساندن ظرفیتهای استان در عرصه شعر آیینی و مداحی بسیار مهم است.
حجازی فر افزود: بالای ۷۰ سال بودن و داشتن سابقه شعرسرایی و مدیحه سرایی آیینی برای اهل بیت عصمت و طهارت از جمله شاخصههای انتخاب پیرغلامان حسینی در این آیین میباشد.
مدیرکل صدا و سیمای آذربایجان غربی تاکید کرد: تا زمان برگزاری این همایش، آیینها و همایشهای شهرستانی با محوریت پیرغلامان در شهرستانهای استان برگزار میشود.
بیست و سومین همایش بین المللی تجلیل از پیرغلامان حسینی رسانه ملی قبل از ایام فاطمیه به میزبانی ارومیه برگزار میشود.