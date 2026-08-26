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در حاشیه گردهمایی معاونان سوادآموزی استانهای کشور و مسئولان سازمان نهضت سوادآموزی، با حضور وزیر آموزش و پرورش، از «نقشه راه تحول نهضت سوادآموزی» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، این نقشه راه با هدف ایجاد چارچوبی منسجم برای تحول در مأموریتها، ساختار و فرآیندهای سازمان نهضت سوادآموزی تدوین شده و تلاش دارد مسیر حرکت این سازمان را از اجرای صرف مأموریتهای جاری به سمت رویکردی آیندهمحور، مسئلهمحور و متناسب با تحولات نظام تعلیم و تربیت هدایت کند.
تدوین این نقشه راه در شرایطی صورت گرفته است که وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت بازنگری اساسی در مأموریت نهضت سوادآموزی و اصلاح ساختار آن تأکید کرده و خواستار طراحی مسیری جدید برای ادامه فعالیت این سازمان شده است.
بر اساس این رویکرد، «نقشه راه تحول نهضت سوادآموزی» میتواند بهعنوان چارچوبی برای حرکت این سازمان در مسیر تحول و هماهنگ شدن مأموریتهای آن با نیازهای جدید جامعه و نظام تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد.
در این نقشه راه، حرکت تحولآفرین نهضت سوادآموزی در سه مرحله «آمادهسازی و معماری تحول»، «استقرار و توسعه» و «هوشمندسازی و توسعه پایدار» پیشبینی شده است؛ مسیری که قرار است ضمن حفظ مأموریتهای اصلی سازمان، زمینهساز بازطراحی و ارتقای فعالیتهای آن در سالهای پیشرو باشد.
رونمایی از این نقشه راه همچنین همزمان با تأکید وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تشکیل کارگروهی تخصصی برای بازنگری در مأموریتها و اساسنامه نهضت سوادآموزی انجام شد؛ کارگروهی که بناست از ظرفیت متخصصان دانشگاهی، صاحبنظران حوزه تعلیم و تربیت، پیشکسوتان نهضت و آموزش ابتدایی و همچنین فناوریهای نوین و مطالعات بینالمللی بهره بگیرد.
هدف از این فرآیند، تدوین نقشهای روشن برای آینده نهضت سوادآموزی و طراحی ساختاری است که بتواند این سازمان را با تحولات جمعیتی، اجتماعی، آموزشی و فناورانه و نیازهای آینده نظام تعلیم و تربیت هماهنگ کند.