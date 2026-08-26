معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از افزایش سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت به ۱۱۲ سامانه در این کلان‌ شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری شیراز از افزایش تعداد سامانه‌های هوشمند کنترل سرعت به ۱۱۲ سامانه در این کلان‌شهر خبر داد و گفت: با تکمیل عملیات نصب ۱۰ سامانه جدید در بلوار‌های تخت‌جمشید و طلاییه، این سامانه‌ها از ابتدای مهرماه وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

محمد فرخ‌زاده با اشاره به توسعه زیرساخت‌های هوشمند مدیریت ترافیک اظهار کرد: نصب چهار سامانه کنترل سرعت راداری در طول محور بلوار تخت‌جمشید به‌طور کامل پایان یافته است. همچنین چهار سامانه دیگر در بلوار طلاییه نصب شده که همگی پس از طی فرآیند‌های قانونی و دریافت کد ثبت تخلف از پلیس، از ابتدای مهرماه فعالیت خود را آغاز می‌کند.

فرخ‌زاده با اشاره به روند اجرای این طرح در سایر نقاط شهر افزود: در محور‌های فرهنگ‌شهر، میانرود و فراشبندی نیز ساخت فونداسیون به پایان رسیده و دکل‌های سامانه‌های کنترل سرعت نصب شده است؛ در حال حاضر فرآیند تکمیل تجهیزات این نقاط در دست پیگیری است.

معاون حمل‌ و نقل و ترافیک شهرداری شیراز تصریح کرد: کنترل سرعت‌های غیرمجاز، پیشگیری از سوانح، ارتقای انضباط ترافیکی و افزایش ایمنی کاربران معابر، از اهداف اصلی مدیریت شهری در توسعه این سامانه‌ها است.

با بهره‌برداری از این سامانه‌ها، تعداد سرعت‌سنج‌های فعال در شیراز از ۱۰۲ به ۱۱۲ سامانه افزایش می‌یابد.