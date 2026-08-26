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مراسم قرعه کشی دور نهایی سومین دوره فوتبال لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۷ - ۲۰۲۶ در تاریخ ۱۲ شهریور برگزار میشود و تیم خاتون بم نماینده ایران حریفان خود را در این دور خواهد شناخت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین دوره رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان بانوان آسیا با احتساب جام باشگاههای زنان آسیا، هفتمین دوره به شمار میرود و در دور انتخابی ۲۴ تیم در ۶ گروه ۴ تیمی رقابت کردند و از هر گروه یک تیم راهی دور گروهی شدند. شش تیم نایگو هیانگ کره شمالی (قهرمان دوره قبل)، ملبورن سیتی استرالیا، کسپو هووآ چیون کره جنوبی، کوبه لیونزای ژاپن، بیجینگ جینگ تان چین و هوشی مینه سیتی ویتنام از حضور در دور مقدماتی معاف بودند.
قرعه کشی مرحله نهایی پنج شنبه ۱۲ شهریور در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی برگزار میشود و تیمهای حاضر به ۳ گروه ۴ تیمی تقسیم بندی میشوند. از هر گروه تیمهای اول و دوم و دو تیم سوم برتر راهی دور یک چهارم نهایی خواهند شد. سیدبندی رقابتها به شرح زیر اعلام شد:
* سید اول: نایگو هیانگ کره شمالی، ملبورن سیتی استرالیا و کسپو هووآ چیون کره جنوبی
* سید دوم: کوبه لیونزای ژاپن، بیجینگ جینگ تان چین و هوشی مینه سیتی ویتنام
* سید سوم: خاتون بم ایران، کایا ایلویلو فیلیپین و ایست بنگال هند
* سید چهارم: ۲۵ آوریل کره شمالی، نسف قرشی ازبکستان و آیه یاوادی میانمار
- تیم خاتون بم در دور مقدماتی و در گروه پنج در هیسور تاجیکستان، با ۳ گل تیم زسکا دوشنبه تاجیکستان و ۳ - ۱ تیم اتحاد اردن را شکست داد و با تیم النصر عربستان ۱ - ۱ مساوی کرد و با ۷ امتیاز مجوز صعود گرفت.
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- در فصل قبل تیم نایگو هیانگ کره شمالی با شکست تیم توکیو وردی بلزا ژاپن قهرمان شد و تیمهای ملبورن سیتی استرالیا و سوون کره جنوبی سوم مشترک شدند.
- در فوتبال جام باشگاههای زنان آسیا تیم توکیو وردی بِلِزای ژاپن با یک قهرمانی و نایب قهرمانی رکورد دار است و تیمهای اوراوا ردز ژاپن، نایگو هیانگ کره شمالی، امان کلوب اردن و الج ایشین اسکالارز تایلند و سوغدیانا جیزک ازبکستان و ووهان جینگدای چین با یک قهرمانی دوم مشترک هستند و تیمهای هیوندای استیل رد آنجلز کرهجنوبی با ۲ نایب قهرمانی هشتم و شهرداری سیرجان، ملبورن سیتی استرالیا، خاتون بم ایران و جیانگسو سونینگ چین با یک نایب قهرمانی نهم مشترک و تیم گوکولام کرلا هند با یک سومی در رده دهم جای دارند.
- تیم خاتون بم ایران در سال ۲۰۲۱ نایب قهرمان شد و در سال ۲۰۲۲ در منطقه غرب نایب قهرمان شد. (مسابقات به علت شیوع بیماری کرونا ناتمام ماند.) تیم خاتون بم در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ از دور گروهی و در سال ۲۰۲۴ از دور یک چهارم نهایی حذف شد.