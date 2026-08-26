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استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر تسریع اجرای طرحهای عمرانی گفت: فاصله طولانی میان آغاز و بهرهبرداری طرحها باید با اولویت دادن به طرحهای نیمهتمام کاهش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست امروز در جلسه شورای اداری استان اظهار کرد: مردم آذربایجان با وجود مشکلات و محرومیتهای تاریخی، در سختیها همواره پای کار ایران بودهاند و در حوادث اخیر نیز حضور و همراهی خود را با نظام و کشور نشان دادند.
وی گفت: یکی از مشکلات اساسی طرحهای عمرانی، طولانی شدن فاصله میان آغاز و بهرهبرداری از آنها است و در برخی موارد، پروژهها از عمر مدیران و پیمانکارانشان طولانیتر شدهاند. باید با اولویتبندی و برنامهریزی، پروژههای نیمهتمام را به سرانجام برسانیم و اجازه ندهیم طرحهایی که سالها از آغاز آنها گذشته، همچنان بلاتکلیف باقی بمانند.
سرمست با اشاره به ضرورت توجه متوازن به شهرستانهای استان ادامه داد: برخی شهرستانها در سالهای گذشته از آغاز پروژههای مهم بیبهره بودهاند و باید این عقبماندگی جبران شود.
وی با اشاره به فداکاری نیروهای مسلح در جنگ اخیر افزود: جوانان نیروهای مسلح شجاعانه و ایثارگرانه در میدان حضور یافتند و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند که خانوادههای این شهدا برای مردم و مسئولان استان مایه افتخار و سرمایه معنوی هستند.
استاندار آذربایجانشرقی ادامه داد: ایستادگی مردم و نیروهای مسلح این فرصت را برای دولت فراهم کرد تا کشور در برابر حملات، تحریمها و فشارهای مختلف مقاومت کند و این ایستادگی در عرصه دیپلماسی نیز خود را نشان دهد.
سرمست با اشاره به جایگاه آذربایجان در تحولات اخیر کشور گفت: مردم آذربایجان یکی از عواملی بودند که محاسبات دشمنان را برهم زدند و تعبیر رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار تاریخی با مردم تبریز و آذربایجان که فرمودند «شما مردم آذربایجان، ایران را سربلند کردید»، نشاندهنده جایگاه و نقش این مردم در دفاع از ایران است.
استاندار آذربایجانشرقی افزود: مدیران کل و فرمانداران موظف شدهاند در دیدارها و سفرهای نمایندگان همراهی و پیگیری لازم را داشته باشند؛ چراکه میان حوزه قانونگذاری و اجرا خطکشی وجود ندارد و قانونگذاری باید به اجرا و اجرا نیز به رضایتمندی مردم منجر شود.
سرمست با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی استان در شرایط جنگی اظهار کرد: با وجود افزایش قابل توجه جمعیت استان در ایام نوروز، تلاش شد کمترین اختلالی در بازار، معیشت و تأمین مایحتاج عمومی ایجاد نشود و مردم فشار ناشی از شرایط جنگی را در زندگی روزمره خود احساس نکنند.
وی با بیان اینکه گرانی و تورم ریشههای مختلفی دارد افزود: نمیتوان شرایط اقتصادی موجود را تنها به جنگ یا یک عامل خاص نسبت داد؛ مجموعهای از عوامل در وضعیت کنونی مؤثر است و همه دستگاهها باید برای مدیریت این شرایط همکاری کنند.
استاندار آذربایجانشرقی تأکید کرد: وظیفه دولت، هم کنترل و نظارت بر بازار و هم تأمین و پشتیبانی است و این اقدامات باید در کنار حمایت از نیروهای مسلح و تقویت عرصههای مختلف کشور دنبال شود.
سرمست با اشاره به شرایط اقتصادی و احتمال تداوم وضعیت عدم قطعیت گفت: شرایط کنونی نه جنگ و نه صلح است و با توجه به تمرکز دشمن بر حوزه اقتصادی، جنگ اقتصادی میتواند آثار مخربی بر جامعه داشته باشد.
وی ادامه داد: مدیریت بهینه مصرف انرژی و صرفهجویی باید یکی از اولویتهای محوری استان در سال آینده باشد و این موضوع باید از دستگاههای دولتی آغاز شود.
استاندار آذربایجانشرقی افزود: مدیران باید ابتدا در مجموعههای تحت مدیریت خود الگوی مصرف بهینه را اجرا کنند و سپس این فرهنگ را در جامعه ترویج دهند. عملکرد مدیران در زمینه تحقق این راهبرد نیز باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
سرمست رصد و پایش زمینههای نارضایتی اجتماعی را از دیگر اولویتهای مدیران دانست و گفت: باید پیشدستانه و آیندهنگرانه از سرریز شدن مشکلات صنفی و اجتماعی جلوگیری کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تکریم اربابرجوع و پاسخگویی مدیران اظهار کرد: فرمانداران و مدیران کل باید در حوزه مسئولیت خود پاسخگوی مردم باشند و مشکلات را پیش از آنکه به نارضایتی عمومی تبدیل شود، شناسایی و مدیریت کنند.
استاندار آذربایجانشرقی با استقبال از اعلام آمادگی اداره کل اوقاف برای مشارکت در طرح «شهر انرژی» گفت: یکی از ضعفهای زیرساختی استان در حوزه سرمایهگذاری، کمبود پستهای فوق توزیع و خطوط اتصال برق است و این مسئله در مسیر توسعه انرژیهای خورشیدی و سایر طرحهای سرمایهگذاری باید برطرف شود.
وی ادامه داد: اگر اداره کل اوقاف استان در تأمین زیرساخت خط انتقال برق در محدوده تبریز تا شبستر مشارکت کند، این اقدام فرصت ارزشمندی برای استان خواهد بود و مدیریت استان نیز از آن حمایت میکند.