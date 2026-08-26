جانشین فرمانده انتظامی کشور گفت: توسعه روز افزون کشور در همه زمینه‌ها به هیچ عنوان قابل قیاس با قبل انقلاب اسلامی نیست و آنچه که نبودش در کشور احساس میشود تبیین این دستاورد هاست.

سردار رضایی: دستاورد‌های انقلاب اسلامی با قبل از آن قابل قیاس نیست

سردار رضایی: دستاورد‌های انقلاب اسلامی با قبل از آن قابل قیاس نیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار رضایی در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان خراسان شمالی گفت: کشوری که پنجاه سال قبل از کشور‌های دیگر پزشک به خدمت می‌گرفت امروز پزشک صادر می‌کند و دور‌ترین و محروم‌ترین نقاط ایران امروز خانه بهداشت دارند چنان که این موضوع را در همه بخش‌ها از جمله تحصیلات تولید تکنولوژی و کشاورزی میتوان دید.

وی افزود: کشوری که مجوز دریافت سیم خاردار در هشت سال دفاع مقدس را نداشت امروز موشک‌های نقطه زن تولید میکند.

سردار رضایی خاطر نشان کرد: پلیس مقتدر و مهربان امروز، پرورش یافته انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در شرایط جنگی، نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه ولایت، میدان‌داری نیرو‌های مسلح و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های نظامی و انتظامی و همچنین خدمتگزاری دولت اداره می‌شود و همه بخش‌ها در دفاع از کشور و تامین امنیت مردم نقش دارند.

سردار رضایی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جامعه خاطرنشان کرد: دشمن با ترفند‌های مختلف به دنبال ایجاد تفرقه و ضربه زدن به ستون فقرات کشور است، بنابراین ملت بزرگ ایران باید هوشیار باشند و مسولان نیز بیش از گذشته وحدت و انسجام خود را حفظ کنند.

وی اظهار کرد: این انقلاب ماندگار است و پرچم‌دار خواهد بود و مردم ایران با حضور و ایستادگی خود نشان داده‌اند که در دفاع از انقلاب و کشور نمونه‌ای کم‌نظیر در جهان هستند.

در این آیین سردار سعید مطهری زاده تکریم و سردار علی ندرخانی بعنوان فرمانده انتظامی استان معارفه شد