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طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان با حضور محمدجعفر قائم پناه معاون رئیس جمهور، همزمان با سومین روز از هفته دولت در شهر صنعتی رشت به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان امروز با حضور محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور و هادی حقشناس استاندار گیلان، همزمان با سومین روز از هفته دولت در شهر صنعتی رشت به بهرهبرداری رسید.
معاون اجرایی رئیسجمهور در این مراسم با اشاره به اهمیت توسعه واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: حمایت از سرمایهگذاری و تقویت ظرفیتهای تولیدی، از اولویتهای مهم دولت در مسیر تحقق رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار است.
به گفته وی، اجرای طرحهای توسعهای در صنایع مادر و پیشران، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، زمینهساز فعال شدن زنجیرهای از واحدهای اقتصادی و صنعتی و تقویت اشتغال در مناطق مختلف کشور خواهد بود و دولت از این روند حمایت میکند.
استاندار گیلان نیز با تأکید بر نقش صنایع بزرگ در شتاببخشی به اقتصاد استان گفت: توسعه صنعت فولاد در گیلان میتواند به افزایش ظرفیتهای تولیدی، تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال برای جوانان استان منجر شود.
هادی حقشناس با اشاره به سرمایهگذاری انجامشده در طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان، خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از چنین طرحهایی نشاندهنده ظرفیت بالای بخش خصوصی و صنعت استان است و مدیریت استان با تمام توان از سرمایهگذاریهای مولد و طرحهایی که به رونق تولید، افزایش اشتغال و تقویت اقتصاد گیلان کمک میکنند، حمایت خواهد کرد.
طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان شامل کوره پیشگرم نورد ورق گرم فولادی و ریومپ خط تولید نورد گرم است که با ظرفیت تولید سالانه ۳ میلیون تن در شهر صنعتی رشت به بهرهبرداری رسیده است.
بخش خصوصی برای اجرای این طرح، ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری کرده و با بهرهبرداری از آن زمینه اشتغال ۱۵۰ نفر فراهم شده است.
این طرح در زمینی به مساحت ۵۰۰ هزار مترمربع و با زیربنای ۴۸ هزار مترمربع ساخته شده و از طرحهای مهم توسعهای بخش صنعت و فولاد استان گیلان به شمار میرود.
بهرهبرداری از این طرح، گامی در مسیر افزایش ظرفیت تولید، تکمیل زنجیره ارزش صنعت فولاد، تقویت توانمندیهای صنعتی و حمایت از توسعه اقتصادی و اشتغال در استان گیلان محسوب میشود.