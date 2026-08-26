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جهاد کشاورزی که به مغولستان سفر کرده است، با فعالان اقتصادی ایرانی مقیم این کشور دیدار کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری که برای حضور در هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابانزایی (COP ۱۷) به اولانباتور مغولستان سفر کرده است، با جمعی از بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم این کشور دیدار کرد.
در این دیدار مسائل، مشکلات و زمینههای توسعه همکاریهای اقتصادی و کشاورزی دو کشور با مشارکت تاجران ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و درباره موضوعاتی از جمله تولید گوشت حلال، واردات گوشت گوسفندی از مغولستان، توسعه همکاری در سایر حوزههای کشاورزی، صدور خدمات فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیت تهاتر کالایی گفتوگو شد.
در این نشست بر ضرورت توسعه فعالیتهای اقتصادی در حوزههایی فراتر از تجارت گوشت و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در بخش کشاورزی مغولستان تأکید شد.