به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا نوری که برای حضور در هفدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با بیابان‌زایی (COP ۱۷) به اولان‌باتور مغولستان سفر کرده است، با جمعی از بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی مقیم این کشور دیدار کرد.

در این دیدار مسائل، مشکلات و زمینه‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی دو کشور با مشارکت تاجران ایرانی مورد بررسی قرار گرفت و درباره موضوعاتی از جمله تولید گوشت حلال، واردات گوشت گوسفندی از مغولستان، توسعه همکاری در سایر حوزه‌های کشاورزی، صدور خدمات فنی و مهندسی و استفاده از ظرفیت تهاتر کالایی گفت‌و‌گو شد.

در این نشست بر ضرورت توسعه فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌هایی فراتر از تجارت گوشت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی مغولستان تأکید شد.