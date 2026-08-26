به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی گفت: ۲۸۷ هزار نفر در استان از خدمات و حمایت‌های بهزیستی بهره‌مند هستند.

رسول بابایان در این نشست با اشاره به نقش حمایتی سازمان بهزیستی در جامعه اظهار کرد: بهزیستی یک سازمان حمایتی است که با هدف ارائه خدمات به افراد دارای نیاز‌های ویژه، افراد کم‌توان و گروه‌های نیازمند فعالیت می‌کند.

وی افزود: در حال حاضر ۵۵ مرکز نگهداری در سطح استان فعالیت دارند که حدود ۳ هزار نفر در این مراکز تحت مراقبت و نگهداری قرار دارند.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت مشارکت‌های مردمی در حمایت از اقشار نیازمند، خاطرنشان کرد: با همدلی و همراهی می‌توانیم گام‌های مؤثری برای کمک به افرادی که نیازمند حمایت هستند برداریم و زمینه بهبود شرایط زندگی آنان را فراهم کنیم.