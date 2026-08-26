۲۱ هزار و ۱۷۱ دستگاه کامیون در مرز ریمدان وابسته به منطقه آزاد چابهار از ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون تردد و ۴۶۵ هزار و ۷۶۲ تُن محموله جابه‌جا کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: از مجموع کامیون‌هایی که در مدت مذکور در این منطقه تردد داشته‌اند، ۱۰ هزار و ۵۲۷ دستگاه در بخش واردات، هشت هزار و ۷۰۱ دستگاه مربوط به صادرات و یک‌هزار و ۹۴۳ دستگاه نیز در بخش ترانزیت بوده است.

محمدسعید اربابی ادامه داد: در بخش واردات که ۴۹.۷ درصد از مجموع تردد کامیون‌ها را به خود اختصاص داده در مجموع ۲۳۱ هزار و ۵۹۴ تُن کالا وارد منطقه شده است.

وی با بیان اینکه در بخش صادرات با ۴۱.۱ درصد از مجموع آمار تردد ذکر شده نیز ۱۹۱ هزار و ۴۲۲ تُن کالا صادر شده است، گفت: در بخش ترانزیت که معادل ۹.۲ درصد از کل تردد ثبت‌شده در منطقه منفصله ریمدان بوده ۴۲ هزار و ۷۴۶ تُن کالا جابه‌جا شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: افزایش حجم تردد ناوگان و جابه‌جایی کالا در منطقه منفصله ریمدان، بیانگر ظرفیت قابل توجه این مرز برای توسعه تجارت، حمل‌ونقل بین‌المللی و تقویت تعاملات اقتصادی ایران و پاکستان است.