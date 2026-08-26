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رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی از ارائه آموزشهای کاربرد هوش مصنوعی برای ۱۰ هزار معلم و هدف گذاری برای آموزش یک میلیون دانش آموز در این حوزه خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون وزیر آموزش وپرورش ورئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی گفت:ساعت کاری معلمان مدارس غیردولتی از۴۴ ساعت درهفته به ۳۰ ساعت کاهش یافته است براساس گزارشهای دریافتی از استانها، بیشتر مدارس این موضوع را رعایت میکنند، اما نظارت براجرای کامل آن ادامه دارد.
احمد محمودزاده درآئین افتتاح دورههای توانمندسازی معلمان، مربیان وسایر کارکنان مدارس غیردولتی آذربایجان غربی افزود:درحال حاضر ۱۰ هزار معلم درحال فراگیری کاربرد هوش مصنوعی درآموزش و پرورش هستند، این آموزش برای دانش آموزان نیز در مراحل مختلف آغاز شده وهدف گذاری ما آموزش یک میلیون دانش آموز دراین حوزه است.
وی آموزشهای تخصصی برای آموزگاران دوره ابتدایی، توسعه و ترویج فرهنگ نماز برای معلمان دوره متوسطه وطرح مشاور درمدارس هدف و آموزشهای تخصصی مبتنی بر کتابهای جدید التالیف را ازدیگر برنامههای ارتقای کیفیت آموزشی دراین مدارس اعلام کرد.
علیرضا منادی سفیدان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ورئیس کمیسیون آموزش مجلس هم دراین مراسم گفت:دربحث بیمه کردن ۳۰ روزه معلمان، کمیسیون آموزش مجلس به تصمیمات خوبی رسیده که به زودی اعلام خواهد کرد.
علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت:نظام مراقبت ازآسیبهای اجتماعی دانش آموزان به عنوان طرح نماد، مسئله مهم درنظام تعلیم و تربیت مطرح است.