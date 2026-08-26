رزمایش توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی در رشت رزمایش توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی در رشت رزمایش توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی در رشت رزمایش توزیع ۵۰۰ بسته معیشتی در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سید مجتبی جلالی‌پور گفت: همزمان با هفته دولت، رزمایش توزیع ۵۰۰ بسته اقلام کمک معیشتی در گلزار شهدای رشت برگزار شد.

وی در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، افزود: خصائصی همچون اخلاص، روحیه جهادی، صداقت، خدمت بی‌منّت و جدیّت در گره گشایی از امور ولی‌نعمتان از ویژگی‌های بارز شهداست که باید الگوی ارزشمندی برای خدمت ما باشد.

مدیرکل کمیته امداد گیلان خاطر نشان کرد: ما واسطان خیر و احسان هستیم و پایه و ستون اصلی خیمه خدمت‌رسانی به محرومان، مردم نیکوکار هستند و هر اتفاق مبارکی که در کمیته امداد رقم می‌خورد، ثمره عنایت و الطاف این عزیزان است.

سید مجتبی جلالی‌پور گفت: این بسته‌ها شامل روغن، چای، حبوبات، ماکارونی، رب گوجه، قند، شکر و مواد شست‌وشو به ارزش دو میلیون تومان است.