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مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: همزمان با هفته دولت رزمایش توزیع ۵۰۰ بسته اقلام کمک معیشتی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سید مجتبی جلالیپور گفت: همزمان با هفته دولت، رزمایش توزیع ۵۰۰ بسته اقلام کمک معیشتی در گلزار شهدای رشت برگزار شد.
وی در این مراسم، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، افزود: خصائصی همچون اخلاص، روحیه جهادی، صداقت، خدمت بیمنّت و جدیّت در گره گشایی از امور ولینعمتان از ویژگیهای بارز شهداست که باید الگوی ارزشمندی برای خدمت ما باشد.
مدیرکل کمیته امداد گیلان خاطر نشان کرد: ما واسطان خیر و احسان هستیم و پایه و ستون اصلی خیمه خدمترسانی به محرومان، مردم نیکوکار هستند و هر اتفاق مبارکی که در کمیته امداد رقم میخورد، ثمره عنایت و الطاف این عزیزان است.
سید مجتبی جلالیپور گفت: این بستهها شامل روغن، چای، حبوبات، ماکارونی، رب گوجه، قند، شکر و مواد شستوشو به ارزش دو میلیون تومان است.