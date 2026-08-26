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رئیس دانشگاه ملی مهارت فارس گفت: یکی از راهبردهای کلیدی دانشگاه، تعامل با صنایع برای تجهیز کارگاهها در ازای تأمین نیروی کار ماهر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه ملی مهارت فارس با تأکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان بخش صنعت و این دانشگاه اظهار کرد که مسئولان باید توسعه این مجموعه را فرصتی برای پیشرفت کشور بدانند.
محمود صادقپور افزود: یکی از راهبردهای کلیدی دانشگاه، تعامل با صنایع برای تجهیز کارگاهها در ازای تأمین نیروی کار ماهر است.
صادقپور با اشاره به نیاز به بهروزرسانی تجهیزات کارگاهی گفت: با وجود پاسخگویی نسبی امکانات موجود، شتاب پیشرفت علمی ایجاب میکند تجهیزات بهروز شوند؛ از اینرو در سال ۱۴۰۴ اعتباراتی از جمله ۱۷ میلیارد تومان برای تجهیز یکی از دانشکدههای استان اختصاص یافته است.
وی افزود: در قالب یک برنامه ۵ ساله، با ارگانهای دولتی و صاحبان صنایع مذاکره شده تا همه رشتههای جدید، متناسب با نیازسنجی صنایع استان تأسیس شوند.
همچنین برای آشنایی عملی دانشجویان با دستگاههای نوین، پیگیری شده تا ۶ جلسه پایانی هر ترم در محیط واحدهای تولیدی برگزار شود و فعالان صنعت در نقش مدرس، آموزشهای مهارتی را به دانشجویان منتقل کنند.
رئیس دانشگاه ملی مهارت فارس با قدردانی از حمایتهای دولتی و نمایندگان مجلس تصریح کرد: برای نخستینبار رئیس مجلس بر تقویت این دانشگاه تأکید کرد و برخی نمایندگان استان نیز بخشی از بودجههای در اختیار خود را به این مجموعه اختصاص دادند. علاوه بر آن، با کمک پنج میلیارد تومانی معاون علمی رئیسجمهور و همیاری خیران استان که تأمین اعتبار ۵ طرح این دانشگاه را بر عهده گرفتهاند، روند توسعه سرعت گرفته است.
صادقپور همچنین از پیگیری برای تکمیل ساختمان نیمهکاره دانشکده دخترانه شیراز خبر داد و گفت: با انتخاب پیمانکار، عملیات ساخت شامل خوابگاه، کارگاهها و آزمایشگاهها از سر گرفته شده است تا همه دختران دانشجو در یک پردیس واحد مستقر شوند.
صادقپور با بیان اینکه ۷۰ درصد دروس این دانشگاه بهصورت عملی ارائه میشود، تصریح کرد: رسالت ما تربیت تکنسین و مهندس حرفهای است.
بیش از ۸۰ درصد دانشجویان این مرکز فارغالتحصیل هنرستانهای فنیوحرفهای هستند که آموزشهای مقدماتی را فراگرفتهاند و شبکه اساتید دانشگاه نیز با تکیه بر تجربه عملی فعالان صنعت، به خوبی نیازهای واحدهای تولیدی را پوشش میدهد.