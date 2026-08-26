پخش زنده
امروز: -
روز داروساز امسال شاید بیش از هر زمان دیگری فرصتی باشد برای دیدن بخشی از واقعیت صنعت دارویی ایران که در میان اخبار جنگ، تحریم و دغدغه تأمین دارو کمتر دیده شد؛ صنعتی که در کنار مشکلات و محدودیتها، همچنان مسیر توسعه فناوری، تولید و صادرات را دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، درروزهای اخیر از مجموعهای از دستاوردهای صنعت دارویی کشور سخن گفته است؛ از مدیریت تأمین دارو در شرایط بحرانی گرفته تا اتفاقی که به گفته او میتواند یکی از مهمترین موفقیتهای سالهای اخیر صنعت دارویی ایران باشد: دریافت مجوز فروش یک داروی ایرانی در اتحادیه اروپا.
پیرصالحی در نشستی خبری با اشاره به موفقیت اخیر شرکت دانش بنیان سیناژن در کسب مجوز فروش در اتحادیه اروپا برای یکی از داروهایش، «زاندوریا»، توضیح داد: «یکی از اخبار خوب و مهم در دوران جنگ این بود که یکی از داروهای ایرانی موفق شد در اتحادیه اروپا ثبت شود که به دلیل جنگ خیلی به آن پرداخته نشد.»
به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، ثبت یک دارو و دریافت مجوز فروش آن در اتحادیه اروپا کاری بسیار دشوار، هزینهبر و طولانی است؛ چراکه مطالعات بالینی باید در اتحادیه اروپا انجام شود و هزینه این مطالعات در کشورهای اروپایی بسیار سنگینتر است. پیرصالحی همچنین گفت: سیناژن پیش از این موفق به دریافت گواهینامه جیامپی اتحادیه اروپا برای خط تولید خود شده بود، اما دریافت مجوز فروش در اتحادیه اروپا فرایندی بسیار سخت بود که طی چند سال به نتیجه رسید. او ابراز امیدواری کرد که فروش داروی ایرانی در بازار اتحادیه اروپا بهزودی آغاز شود.
این دستاورد البته در شرایطی رخ داد که فضای خبری کشور تحت تأثیر جنگ قرار داشت و بسیاری از اخبار تخصصی حوزه سلامت و دارو فرصت دیدهشدن پیدا نکردند.
پیرصالحی پیشتر گفته بود که در جریان جنگ، ستاد بحران و جنگ سازمان غذا و دارو از ساعات ابتدایی فعال شد و هدف اصلی، جلوگیری از ایجاد دغدغه برای مردم در زمینه تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک بود. او همچنین از آسیبدیدن چندین شرکت دارویی در جریان حملات خبر داده است.
با این حال، در همان روزها و هفتهها، اتفاقی مهم در سوی دیگر صنعت دارویی ایران رقم خورد؛ زاندوریا، داروی تریپاراتاید شرکت سیناژن، موفق به دریافت مجوز بازاریابی کمیسیون اروپا شد. این دارو پیش از این بیش از یک دهه با نام سینوپار در ایران برای درمان پوکی استخوان استفاده میشد و دریافت مجوز اتحادیه اروپابرای آن، از منظر صادرات و حضور داروهای ایرانی در بازارهای بینالمللی اهمیت ویژهای دارد. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این مجوز امکان عرضه زاندوریا را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا فراهم میکند.
نکته قابل توجه اینجاست که این موفقیت از یک مسیر طولانی استانداردسازی و سرمایهگذاری در فناوری دارویی عبور کرده است. البته سیناژن سالهاست بر انطباق خطوط تولید خود با استانداردهای اروپایی و توسعه داروهای بیوتکنولوژیک تأکید دارد. این شرکت در سال ۱۳۹۶ موفق به دریافت گواهینامه جیامپی اتحادیه اروپا شد.
اما تفاوت اتفاق اخیر در یک نکته مهم است: بحث دیگر صرفاً داشتن استاندارد تولید اروپایی نیست؛ بلکه یک محصول دارویی ایرانی توانسته مجوز بازاریابی و عرضه در بازار اروپا را به دست آورد.
این اتفاق را باید در کنار واقعیتهای صنعت دارویی ایران دید. طبق اظهارات پیرصالحی، بیش از ۹۷ درصد اقلام دارویی از نظر تعداد در داخل کشور تولید میشود و بیش از ۸۰ درصد بازار از نظر ارزش ریالی نیز در اختیار تولید داخل است.
بنابراین، روز داروساز فقط مناسبت تقدیر از داروسازان و فعالان این حوزه نیست؛ میتواند فرصتی برای بازخوانی دستاوردهایی باشد که زیر سایه اخبار سیاسی و امنیتی کمتر دیده شدند.
شاید یکی از مهمترین پرسشهای این روز همین باشد: چرا خبر دریافت مجوز فروش یک داروی ایرانی در بازار اروپا، آنهم در شرایطی که صنعت دارویی کشور با تحریم و محدودیتهای بینالمللی دستوپنجه نرم میکند، نتوانست آنطور که باید دیده شود؟
در شرایطی که جنگ، بخش بزرگی از ظرفیت رسانهای کشور را به خود اختصاص داده بود، بخشی از صنعت دارویی ایران همچنان در حال رقابت در زمین دیگری بود؛ زمینی که معیار آن نه شعار، بلکه استاندارد، کیفیت، ارزیابیهای سختگیرانه و توانایی حضور در بازارهای بینالمللی است.
روز داروساز شاید بهترین زمان برای یادآوری همین بخش کمتر دیدهشده ماجرا باشد؛ اینکه در کنار تمام بحرانها، هنوز خبرهایی از جنس «ساخت ایران و فروش در اروپا» نیز وجود دارد.