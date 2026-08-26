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نشست تخصصی «امنیت آب و مدیریت پایدار سرزمین» با حضور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک بینالنهرین عراق و جمعی از مسئولان و کارشناسان داخلی و خارجی، در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در این نشست بر گسترش همکاریهای علمی و اجرایی ایران و عراق برای مقابله با چالشهای آبی و خاکی تأکید کرد.
گوهرکانی با اشاره به چالشهای مشترک دو کشور، از جمله کاهش بارندگی، خشکسالی، فرسایش خاک و فشار بر منابع آب، گفت: ایران و عراق میتوانند با تبادل دانش و تجربه، توسعه فناوریهای نوین آبیاری، استفاده از دادههای ماهوارهای و اجرای طرحهای مشترک، به مدیریت پایدار منابع آب و خاک کمک کنند.
وی با بیان اینکه امنیت غذایی و امنیت آب از یکدیگر جدا نیستند، افزود: افزایش بهرهوری آب در بخش کشاورزی، حفاظت از منابع طبیعی و مشارکت کشاورزان و جوامع محلی، سه محور اساسی دستیابی به توسعه پایدار است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی همچنین از آمادگی ایران برای آموزش کارشناسان عراقی و ارائه خدمات فنی و مهندسی در زمینه تجهیزات و فناوریهای آبیاری خبر داد.