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فرماندار شهرستان بهارستان از تعهد شهرداریها برای مدرسهسازی و احداث نخستین مدرسه استثنایی در نسیمشهر جهت تسهیل تحصیل دانشآموزان دارای معلولیت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی، فرماندار شهرستان بهارستان، در حاشیه بازدید و پیگیری روند اجرای پروژههای عمرانی در نسیمشهر، با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در شهرستان گفت: مدرسهسازی به یکی از اولویتهای مهم شهرستان تبدیل شده و همه دستگاهها و شهرداریها موظف شدهاند از ظرفیتهای خود برای توسعه فضاهای آموزشی استفاده کنند.
وی افزود: در همین راستا، شهرداری نسیمشهر احداث پنج مدرسه، شهرداری گلستان احداث پنج مدرسه و شهرداری صالحیه نیز احداث سه مدرسه را متعهد شدهاند تا این واحدهای آموزشی در اختیار آموزش و پرورش شهرستان قرار گیرد.
شرفی با اشاره به نبود مدرسه استثنایی در شهرستان بهارستان گفت: یکی از نیازهای اساسی شهرستان، ایجاد فضای آموزشی ویژه دانشآموزان دارای معلولیت است؛ چراکه خانوادهها تاکنون برای تحصیل فرزندان خود ناچار به مراجعه به مناطق و شهرستانهای دیگر بودهاند.
فرماندار بهارستان ادامه داد: احداث مدرسه استثنایی در نسیمشهر از جمله پروژههای متعهدشده توسط شهرداری است و امیدواریم این پروژه با سرعت تکمیل و در چرخه خدمترسانی آموزشی قرار گیرد.
وی در ارزیابی عملکرد شهرداری نسیمشهر نیز گفت: قضاوت درباره عملکرد مجموعه مدیریت شهری بر عهده مردم است، اما با توجه به محدودیتها و محرومیتهای شهرستان، امسال بیش از یکهزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پروژه به شهرداری ابلاغ شده و از روند اقدامات انجامشده رضایت داریم.