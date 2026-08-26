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قرارداد امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران تا جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ تمدید شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیر مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال پس از پایان نشست امروز هیات رئیسه فدراسیون درباره ادامه همکاری با امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال اعلام کرد، قرارداد سرمربی تیم ملی فوتبال تا پایان جام ملتهای ۲۰۲۷ عربستان با مصوبه هیات رئیسه فدراسیون تمدید شده است.
برنامه بازیهای ایران در جام ملتهای آسیا به شرح زیر است:
۱۹ دی ۱۴۰۵: ایران - چین
۱۹ دی ۱۴۰۵: سوریه - قرقیزستان
۲۳ دی ۱۴۰۵: قرقیزستان - ایران
۲۴ دی ۱۴۰۵: چین - سوریه
۲۸ دی ۱۴۰۵: ایران - سوریه
۲۸ دی ۱۴۰۵: قرقیزستان - چین