امام جمعه آبادان در دیدار با خانواده شهدای آبادان، بر لزوم پاسداشت یاد و اهداف شهدا از جمله ایستادگی در مسیر انقلاب تأکید کرد.

آبادان، در دیدار با خانواده شهدا، استقلال کشور، ثمره خون‌های پاک شهدا

آبادان، در دیدار با خانواده شهدا، استقلال کشور، ثمره خون‌های پاک شهدا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امام جمعه آبادان در دیدار با خانواده شهدای شهرستان آبادان و به مناسبت ایام هفته دولت، بر لزوم پاسداشت یاد و اهداف شهدا و ایستادگی در مسیر انقلاب تأکید کرد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای هفته دولت از جمله شهید رجایی و شهید باهنر، هدف از بازدید از خانواده‌های شهدا، را تجدید پیمان با مسیر ایثار دانست و اظهار داشت: عزت و استقلال امروز ما، مدیون فداکاری شهدا و ایثارگران است که برای بقای ملت و دین خون خود را نثار کردند.

حجت الاسلام غبیشاوی با اشاره به اهمیت تداوم مسیر انقلاب، بر ضرورت هم‌سویی ملت شهیدپرور ایران با ولایت فقیه تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) تأکید کرد.

امام جمعه آبادان امروز به همراه جمعی از مسئولان شهرستان آبادان با خانواده شهید شولی و نیز شهید کاید خورده دیدار کردند.