استاندار لرستان در نشست شورای اداری با حضور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از اتخاذ استراتژی متفاوتی برای تبدیل ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی و طبیعی استان به فرصتی برای خلق ثروت و ارزش‌آفرینی سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در نشست شورای اداری استان با گرامیداشت یاد شهدای خدمت، شهیدان رجایی و باهنر، لرستان را گنجینه‌ای از تاریخ و طبیعت توصیف کرد و گفت: ۵ هزار اثر تاریخی، طبیعی و گردشگری واجد ارزش در استان شناسایی شده که ۲ هزار و ۸۰۰ اثر آن به ثبت ملی رسیده است.

وی با اشاره به پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی برای ثبت جهانی دره خرم‌آباد افزود: تاییدیه یونسکو برای این مکان‌های پیش‌ازتاریخی، در کنار آثار طبیعی بی‌نظیری، چون دره خزینه و دره شیرز، استان را در مسیر جدیدی از توسعه گردشگری قرار داده است.

شاهرخی با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای ناشی از شرایط کنونی کشور، از موفقیت در جذب منابع از روش‌های نوین سخن گفت و ادامه داد: در سال گذشته با اقدامات صورت‌گرفته، به حد نصاب مطلوبی در جذب منابع از محل مولدسازی دست یافتیم و ۸ همت اعتبار از این طریق جذب شد؛ همچنین ۳ همت اوراق مرابحه و در مجموع بیش از ۱۰ همت از محل ماده ۵۶ طی سال گذشته و امسال برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی استان تأمین گردید.

نماینده عالی دولت در لرستان، وحدت و وفاق را محور فعالیت دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: با همراهی نمایندگان استان و نماینده ولی‌فقیه، لرستان به کارگاهی بزرگ تبدیل شده و تمامی شهرستان‌ها در مسیر توسعه فعال هستند.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه «مردم، متن و خط قرمز ما هستند»، افزود: در مسیر خدمت به حاشیه نمی‌رویم و آهنگ کلی حرکت استان، وحدت و عملکرد متفاوت برای خلق ثروت و ارزش‌آفرینی است.

شاهرخی در پایان به اهمیت طرح گردشگری قلعه فلک‌الافلاک اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون ۵ طرح در حریم و ۶ طرح در داخل محوطه این قلعه در حال اجراست که این ۱۱ طرح با هدف ارتقای اقتصاد و زیست فرهنگی و اجتماعی استان، با جدیت دنبال می‌شود.