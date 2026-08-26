پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در بازدید از مدارس نیمهتمام شهر همدان، بر ضرورت تسریع در تکمیل طرحهای آموزشی و تأمین اعتبار مورد نیاز آنها تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، عباس صوفی با اشاره به وجود ۱۴ مدرسه در حال ساخت در سطح شهر همدان گفت: پیشرفت این طرحها متفاوت و بین حدود ۱۴ تا ۹۰ درصد است، اما برای تکمیل آنها حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
او با بیان اینکه هیچیک از این مدارس به مهر امسال نمیرسند، افزود: تلاش میکنیم با تأمین اعتبار در شش ماهه دوم سال، روند تکمیل این طرحها سرعت بگیرد تا بخشی از فضای آموزشی مورد نیاز شهر هر چه سریعتر در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
صوفی با اشاره به میانگین ۴۵ دانشآموز در هر کلاس در همدان، کاهش تراکم کلاسها تا رسیدن به استاندارد حداکثر ۳۰ دانشآموز را از اهداف مهم توسعه فضاهای آموزشی عنوان کرد و گفت: مدارس جدید در مناطق مختلف شهر، بهویژه مناطق دارای ساختوساز متراکم نهضت ملی مسکن، از جمله کوی پرواز، باید در اولویت قرار گیرند.
نماینده مردم همدان و فامنین همچنین از پیگیری استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع برای توسعه فضاهای آموزشی خبر داد و گفت: در یکی از طرح ها، یک شرکت معدنی ۱۵ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی برای ساخت هنرستان اختصاص داده است و تلاش میکنیم این ظرفیت برای تکمیل مدارس نیمهتمام نیز استفاده شود.
صوفی بر ضرورت مشارکت خیران مدرسهساز و پیگیری تأمین اعتبارات ملی تأکید کرد و افزود: باید با همکاری آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، خیران و صنایع، طرحهای نیمهتمام هرچه سریعتر تکمیل و به دانشآموزان و معلمان تحویل شود.