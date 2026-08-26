فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام گفت: تا تنبیه کامل متجاوز نبرد با دشمنان را ادامه خواهیم داد و به گروهک‌های فریب خورده در منطقه نیز هشدار می‌دهیم که تا فرصت هست به دامان نظام مقدس جمهوری اسلامی بر گردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام با تاکید بر این که تا تنبیه کامل متجاوز نبرد با دشمنان را ادامه خواهیم داد گفت: دشمنان در جنگ‌های اخیر به این نتیجه رسیدند که قدرت مطلق در منطقه قدرت جمهوری اسلامی ایران است و به گروهک‌های فریب خورده در منطقه نیز هشدار می‌دهیم که تا فرصت هست به دامان نظام مقدس جمهوری اسلامی بر گردند.

سردار سرتیپ پاسدار امان ا... گشتاسبی در نشست با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به این که مکتب اسلام، رهبری و مردم سه رکن اساسی انقلاب اسلامی است گفت: امام راحل رهبر شهید و رهبر فرزانه انقلاب همواره بر نقش و جایگاه مردم در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی تاکید می‌کردند.

او در ادامه اقتدار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را برگرفته از سه رکن اساسی انقلاب اسلامی دانست و افزود: اراده خداوند متعال بر این بود که دشمنان در این دو جنگ اخیر بیایند و این گونه ذلیلانه شکست بخورند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام با بیان این که دشمنان امروز به قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران اعتراف می‌کنند گفت: کسانی امروز بر پیروزی جمهوری اسلامی در جنگ‌های اخیر اقرار می‌کنند که در جبهه دشمن قرار دادند و این خیلی مهم است.

سردار سرتیپ امان ا. گشتاسبی با اشاره به این که امروز قدرت رسانه‌ای و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان مورد تاکید است افرود: باید در عرصه رسانه‌ای به دنبال اقدامات آفندی علیه دشمنان باشیم و منتظر حمله دشمنان در عرصه رسانه‌ای نباشیم تا فقط جواب مطالب غیر واقع آنان را بدهیم.

او با اشاره به این که دولتمردان جمهوری اسلامی نیز پا به پای نیرو‌های مسلح با تبعیت از رهبر انقلاب در صحنه خدمت به مردم فعال هستند گفت: مطمئنا با بصیرت، آگاهی و صبر ملت و در کنار آن تلاش‌های دولتمردان در عرصه‌های خدمت رسانی خصوصا در زمینه اقتصادی می‌توان از این برهه حساس نیز به سلامت عبور کرد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه‌السلام با تاکید بر این که امنیت منطقه خط قرمز دلاورمردان قرارگاه حمزه سیدالشهدا است تصریح کرد: در موضوع اقلیم کردستان عراق با سران اقلیم مشکلی نداریم و جنگ ما با کسانی است که تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را مورد هدف قرار داده‌اند.

او با اشاره به شهادت رهبر شهید انقلاب ادامه داد: خون رهبر شهید انقلاب مردم را به میدان کشاند تا ملت مبعوث شده مسیر نورانی امام شهید را ادامه دهند.

حجت الاسلام جلیلی مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در قرارگاه حمزه سیدالشهدا علیه السلام نیز در این جلسه با اشاره به این که سنگر خبرنگاران در برابر دشمنان سنگر رسانه و فضای مجازی است گفت: با توجه به این که یک بخش مهمی در نبرد با دشمنان جنگ رسانه‌ای است خبرنگاران وظیفه خطیری در اطلاع رسانی صحیح و به موقع اخبار و اطلاعات دارند.