به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ حسین زلفخانی جانشین فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران گفت: در بازرسی از یک انبار غیرمجاز در یکی از محلات شهرستان اسلام‌شهر، ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شد.

وی افزود: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه افرادی با انتقال فرآورده‌های نفتی به‌وسیله خودرو‌های باری سبک به یک انبار در اسلام‌شهر، اقدام به نگهداری و سپس انتقال آن به مرز‌های شرقی کشور می‌کنند، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی غرب استان تهران قرار گرفت.

زلفمانی با اشاره اقدامات انجام شده در این مأموریت، بیان کرد: مأموران پلیس با انجام اقدامات فنی موفق به شناسائی محل انبار در یکی از محلات شهرستان اسلام‌شهر شده و مأمورین با هماهنگی قضائی برای بازرسی از انبار اعزام شدند.

وی با اشاره به بازرسی‌های انجام شده از این محل، تأکید کرد: در بازرسی از این محل ۲ مخزن ۱۰ و ۳۰ هزار لیتری کشف شد که کارشناسان پس از بررسی‌های صورت‌گرفته، حجم فرآورده‌های نفتی موجود در مخازن را بالغ بر ۳۰ هزار لیتر برآورد کردند و مأموران پلیس امنیت اقتصادی موفق به دستگیری یک متهم در این مورد شدند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان اینکه کارشناسان ارزش گازوئیل قاچاق و آلات و ادوات مکشوفه را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی شهرستان اسلام‌شهر تمام فرآورده و آلات و ادوات کشف شده توقیف و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.