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رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به مشکلات زنجیره تأمین دارو در کشور، گفت: کمبودهای دارویی هیچ ارتباطی به جنگ ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست خبری چهل و هشتمین همایش روز ملی داروسازی، روز چهارشنبه چهارم شهریور ۱۴۰۵، با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، در سالن کنفرانس انجمن برگزار شد.
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، با اشاره به شرایط خاص کشور، گفت: از جنگ اخیر، درسهایی گرفتیم که نشان داد باید در خیلی از تصمیمات خودمان تجدیدنظر کنیم و مردم در هر دو جنگ، دیدند که زنجیره تأمین دارو توانست بایستد و کار را به خوبی مدیریت کند.
کلانتری ادامه داد: داروخانههای ما به خوبی توانستند تمامی چالشهای زنجیره تأمین دارو را در دوران جنگ پوشش بدهند و داروسازان در تمامی شهرهای کشور، در کنار مردم بودند. اما کمبودهای دارویی ناشی از جنگ نیست، بلکه متوجه مشکلات اقتصادی است و تا کنون نیز فکر اساسی برای حل آنها صورت نگرفته است.
وی گفت: ما قبل از جنگ هم با مشکلات عدم پرداخت مطالبات داروخانهها مواجه بودیم و در حال حاضر نیز این وضعیت بدتر شده است و مطالبات داروخانهها از سازمان تأمیناجتماعی به ۸ ماه رسیده و سازمان بیمه سلامت نیز به ۱۰ ماه رسیده است.
کلانتری ادامه داد: توقع زنجیره تأمین دارو اصلا مرتفع نشده و بارها اعتراض خود را به مسئولان مربوطه گفتهایم که تأخیر در پرداختهای زنجیره تأمین دارو، باعث میشود داروخانههای خصوصی نتوانند دارو بخرند. ۸۰ درصد خدمات دارویی در بخش خصوصی اتفاق میافتد اما، این روند به تامین دارو و داروخانهها آسیب میزند.
وی گفت: ارزش بازار دارویی کشور به سرعت در حال بزرگ شدن است، اما برای زنجیره تأمین دارو سودآور نبوده است و تعداد داروخانههای کشور از ۱۷ هزار به ۱۸ هزار و ۷۵۰ داروخانه رسیده است.
در ادامه نشست خبری، هادی احمدی سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در خصوص حجم مطالبات داروخانهها از بیمهها، گفت: ۶۵ همت حجم مطالبات داروخانههای بخش خصوصی از بیمهها است که تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ را شامل میشود.
وی افزود: پرداخت یک ماه از مطالبات داروخانهها، توهین به خدمات این موسسات است. مجموع چکهای برگشتی داروخانهها به ۸ همت رسیده که باعث شده این موسسات فلج شوند.
احمدی افزود: نداشتن ردیف بودجه مستقل برای دارو، عامل بروز این مشکلات است.
احمدی گفت: خدمات داروخانههای خصوصی در جنگ، نباید نادیده گرفته شود؛ زیرا هیچ بیماری بدون دارو از داروخانه خارج نشد.
وی با انتقاد از سبدفروشی دارو، افزود: این پدیده زشت، باعث شده سرمایه داروخانهها بابت خرید داروهایی که نیاز ندارند، هدر برود.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ادامه داد: متأسفانه سیاستهای درستی در مسیر توزیع دارو اجرا نمیشود که باید اصلاح شود.
وی افزود: ارز ترجیحی دارو از سه دسته از داروها حذف شده که شامل داروهای بدون نسخه، داروهای تحت لیسانس و داروهای مزمن ارزان قیمت، است.
مرضیه بذرافشان معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران نیز گفت: عدد ۶۵ همت مطالبات داروخانهها، تا پایان تیرماه است؛ اما این عدد تا پایان مرداد ۱۴۰۵، به ۷۷ همت میرسد.
امکان واردات زمینی مواد اولیه دارویی
حسین ریگی، رئیس انجمن داروسازان استان سیستان و بلوچستان در نشست خبری گفت: امکان واردات مواد اولیه دارویی از هند و پاکستان به صورت زمینی و از طریق مرز سیستان و بلوچستان وجود دارد.
وی افزود: بین استان سیستان و بلوچستان و پاکستان بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز زمینی و علاوه بر آن مرز دریایی وجود دارد. در این زمینه جلساتی با استانداری، انجمن داروسازان و سازمان غذا و دارو برگزار شده است و در صورت نیاز کشور، امکان واردات مواد اولیه دارویی از طریق مرز سیستان و بلوچستان وجود دارد.