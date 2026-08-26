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استاندار یزد با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران و ارتباط مستقیم با مردم گفت: مدیر جهادی نباید در اتاق خود بنشیند و منتظر مراجعه مردم بماند، بلکه باید برای شناسایی و رفع مشکلات، به میان مردم برود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا بابایی در نشست شورای اداری استان یزد با اشاره به سفرهای شهرستانی و دیدار مستقیم با مردم اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مسائل مطرحشده در این دیدارها در سطح شهرستان و دستگاههای اجرایی قابل حل است و نباید مردم برای طرح و پیگیری مشکلات ساده، ناچار به مراجعه به استانداری شوند.
وی افزود: فرمانداران، بخشداران، دهیاران و مدیران شهرستانی باید پیش از آنکه مشکلاتی مانند روشنایی مسیرها، تأمین آب آشامیدنی و دیگر مسائل محلی به استاندار منتقل شود، برای رفع آنها اقدام کنند.
استاندار یزد با تأکید بر ضرورت تمرکز مدیریت استان یزد بر مسائل کلان گفت: استاندار باید زمان خود را صرف موضوعاتی همچون توسعه آزادراهها، طرحهای تحقیقاتی، توسعه ناوگان هوایی، ریلی و جادهای و سایر طرحهای زیرساختی کند و مدیران شهرستانی نیز مسئولیت حل مسائل مردم در حوزه مأموریت خود را بر عهده بگیرند.
بابایی تصریح کرد: مدیریت صرفاً حضور روزانه در محل کار و انجام امور اداری نیست؛ مدیر جهادی مدیری است که برای حل مشکلات مردم و فعالان اقتصادی پیشقدم میشود و فراتر از حد انتظار عمل میکند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت نظارت جدی بر بازار گفت: مردم گرانی را تحمل میکنند، اما گرانفروشی و نبود نظارت را نمیپذیرند. مسئولان مربوط باید با جدیت و حساسیت بر بازار نظارت کنند تا مردم احساس کنند بازار تحت کنترل و نظارت است.
استاندار یزد حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان را از دیگر وظایف دستگاههای اجرایی دانست و اظهار کرد: در شرایط خاص اقتصادی، دستگاههای اجرایی باید در کنار بخش خصوصی باشند و از ایجاد موانع و سختگیریهای غیرضروری پرهیز کنند.
بابایی افزود: صنعتگر و کارآفرینی که زمینه اشتغال صدها نفر را فراهم کرده، برای استان اشتغال و درآمد ایجاد میکند و مدیران باید برای حل مشکلات این افراد پیشقدم شوند.
وی گفت: ما آمدهایم به مردم و فعالان اقتصادی خدمت کنیم؛ مدیر باید خودش به سراغ کارآفرین برود و بررسی کند که برای حل مشکلات او چه اقدامی میتواند انجام دهد.
استاندار یزد همچنین خواستار توجه بیشتر مدیران به قشرهای آسیبپذیر و کمبرخوردار شد و گفت: شرایط اقتصادی برای بسیاری از مردم دشوار است و مدیران باید در کنار مسئولیتهای اداری، حمایت و توجه به محرومان را نیز در اولویت قرار دهند.
وی ضمن قدردانی از مدیران، فرمانداران و بخشداران استان که در مسیر خدمترسانی تلاش میکنند، افزود: بسیاری از مدیران استان فراتر از انتظار فعالیت میکنند و این تلاشها دیده میشود، اما برای ارتقای سطح خدمترسانی و تحقق مدیریت جهادی همچنان جای کار وجود دارد.
بابایی بر پیگیری جدی مصوبات سفرهای شهرستانی نیز تأکید کرد و گفت: مصوبات و تصمیمات اتخاذشده در جلسات باید تا حصول نتیجه پیگیری شود و مدیران دستگاههای اجرایی در قبال اجرای آنها پاسخگو باشند.
استاندار یزد در پایان خاطرنشان کرد: انتظار از مدیران در شرایط فعلی این است که پای کار مردم باشند، برای حل مشکلات پیشقدم شوند و به گونهای خدمت کنند که پس از پایان مسئولیت، وجدانشان از بابت خدمت به مردم آسوده باشد.