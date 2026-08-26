برنامه‌های «از خونه شروع کن» با رویکرد حمایتی از مشاغل خانگی و «به خانه برمی‌گردیم» با بررسی موضوعاتی از قبیل علائم بیماری‌های کلیوی در کودکان، حمایت از مشاغل خانگی، سرمایه‌گذاری مطمئن و آموزش آشپزی، از شبکه‌های دو و تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بیست و هفتمین برنامه تلویزیونی «از خونه شروع کن»، جمعه ۶ شهریور، روایتی از مسیر سخت و شیرینِ کارآفرینی در استان گلستان را به مخاطبان ارائه می‌دهد. این قسمت که در ادامه رویکرد حمایتی برنامه از مشاغل خانگی تولید شده است، به معرفی الگو‌های موفق اقتصادی در منطقه مراوه‌تپه می‌پردازد.

در این برنامه، داستان زندگی خانم «تازه‌گل آغ»، از راهبران شغلی برجسته در رشته‌های قالی‌بافی و نمدمالی، به تصویر کشیده می‌شود. وی با سال‌ها تجربه در آموزش رایگان به بیش از ۳۰۰ هنرجو، هم‌اکنون مدیریت شبکه گسترده‌ای متشکل از ۱۷۰ بافنده فرش و نمدمال را بر عهده دارد که فعالیت خود را در محیط خانه سامان داده‌اند. همچنین خانم «دیدوق سیاوش»، از دیگر فعالان این منطقه که به‌تازگی کارگاه کوچک خود را راه‌اندازی کرده و برای توسعه کسب‌وکارش در پی نقشه راهی تخصصی است، حضور خواهد داشت تا با بهره‌مندی از تجربیات کارشناسان، مسیر پیش رو را با دقت بیشتری طی کند.

در این قسمت از برنامه، دکتر فاطمه کریم‌وند (کارشناس کسب و کار)، دکتر کمیل رودی (مربی کسب و کار) و عیسی بابایی (مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان گلستان) حضور دارند تا با تحلیل شرایط موجود، راهکار‌های توسعه کسب‌وکار‌های خانگی را به این کارآفرینان ارائه دهند.

«از خونه شروع کن» که با هدف ترویج فرهنگ اشتغال‌زایی و تقویت اقتصاد خانواده تولید می‌شود، کاری از گروه خانواده شبکه دو سیماست که با مشارکت کمیته امداد امام خمینی پخش می شود. این برنامه به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی، کارگردانی رضا داستانی و با اجرای شاهین جمشیدی، پنجشنبه و جمعه هر هفته ساعت ۱۹:۱۵ پخش می‌شود.

مجله عصرگاهی «به خانه برمی‌گردیم» امروز به موضوعاتی از قبیل علائم بیماری‌های کلیوی در کودکان، حمایت از مشاغل خانگی، یادگیری زبان انگلیسی، ترمیم وسایل چوبی، سرمایه‌گذاری مطمئن و آموزش آشپزی می‌پردازد.

در این برنامه با اجرای «محمدحسین مولایی» و «زینب پورابراهیم»، دکتر «زینب پورذهبی»، فوق‌تخصص بیماری‌های کلیه کودکان و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، درباره علائم و نشانه‌های بیماری‌های کلیوی و زمان مراجعه به پزشک، گفت‌و‌گو می کند.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر «فاطمه سخایی»، رئیس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، با موضوع «هزار میدان هزار بازار» به بررسی فروش محصولات مشاغل خانگی می‌پردازد.

«ساحله خیرآبادی»، کارشناس آموزشی، نیز در این برنامه به پرسش‌های رایج درباره یادگیری زبان انگلیسی، از جمله علت دشواری یادگیری، روش‌های سریع‌آموزی، مدت زمان یادگیری و انتخاب بین خودآموزی یا یادگیری با معلم، پاسخ خواهد داد. علاوه بر این، «مهناز جلیلی»، کارشناس هنری، به آموزش ترمیم وسایل چوبی می‌پردازد.

همچنین، «عبدالرضا عسگرخانی»، کارشناس اقتصادی سرمایه‌گذاری، درباره چگونگی تجربه یک سرمایه‌گذاری مطمئن، نکات کاربردی را ارائه خواهد داد. در بخش آشپزی برنامه نیز «محبوبه یوسفی»، مربی آشپزی، طرز تهیه «کوفته مرغ» را آموزش می دهد.

برنامه «به خانه برمی‌گردیم» کاری از گروه کودک و خانواده، به تهیه‌کنندگی «میثم محبیان» و «راحله محمدجانی»، روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه تهران پخش می‌شود.