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رئیس سازمان اورژانس کشور، از همکاری بینظیر مردم مناطق صعبالعبور در ایجاد پد فرود برای بالگردهای اورژانس، انجام سالانه ۵۰۰ پرواز برای نجات مادران باردار، میانگین زمان پاسخدهی ۸ دقیقهای در شهرهای کوچک، فرسودگی ۳ هزار دستگاه آمبولانس و عدم تخصیص اعتبارات از محل یک درصد فروش خودرو سخن گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور، در برنامه «نبض خدمت» رادیو سلامت با اشاره به نقش مؤثر اورژانس هوایی در دسترسی به مناطق صعبالعبور گفت: مردم مناطق اشترانکوه و یاسوج، خودشان سنگها را جمع کردند، زمین را هموار کردند و علامتگذاری و شمارهگذاری انجام دادند تا خلبانان ما بدانند کجا باید بنشینند و بیمار را دریافت کنند. این کار قشنگ مردم، بیتکلف و بیادعاست و متأسفانه کمتر به آن پرداخته میشود.
رئیس سازمان اورژانس کشور به عملکرد اورژانس هوایی اشاره و اضافه کرد: سالانه بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ سورتی پرواز انجام میدهیم و با افتخار میگویم که بیشترین پروازهای اورژانس هوایی کشور متعلق به سازمان اورژانس است. حدود ۵۰۰ پرواز مربوط به مادران باردار در مناطق کوهستانی، عشایر و مناطقی است که هیچ گونه دسترسی به خدمات بهداشتی ندارند. همین دیروز یکی از بالگردهای ما دچار حادثه شد، اما خوشبختانه هیچ اتفاقی نیفتاد و نشست اضطراری انجام شد.
میعادفر با اشاره به آمار پایگاههای اورژانس گفت: ما ۳۵۲۳ پایگاه در کل کشور داریم؛ ۲۰۰۴ پایگاه جادهای، ۱۵۱۷ پایگاه شهری، ۵۲ پایگاه هوایی و یک پایگاه دریایی. سالانه حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون تماس با ۱۱۵ گرفته میشود و قریب به ۶ میلیون مأموریت انجام میشود.
وی افزود: در پایگاههای جادهای، میانگین زمان حدود ۱۴ تا ۱۵ دقیقه است. در شهرهای چکوچک میانگین زمان ۸ دقیقه و در شهرهای بزرگ حدود ۱۲ دقیقه است که هنوز با استاندارد ۱۰ دقیقه فاصله داریم. در تهران نیز وضعیت مطلوب نیست و نیازمند بهبود هستیم.
رئیس سازمان اورژانس کشور با اشاره به توسعه اورژانس موتوری تصریح کرد: آمارها نشان میدهد ۷۵ درصد ماموریتهایی که موتورها انجام میدهند، نیاز به اعزام آمبولانس نیست و این باعث کاهش هزینهها شده است. یک دستگاه آمبولانس حدود ۲۰ میلیارد تومان و یک موتورسیکلت اورژانس حدود ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد.
وی با اشاره به فرسودگی ناوگان آمبولانسی کشور گفت: علیرغم خرید یک هزار دستگاه آمبولانس در دو سال اخیر، هنوز ۳ هزار دستگاه آمبولانس فرسوده داریم که نیاز به جایگزینی دارند. متأسفانه از ابتدای سال تاکنون هیچ اعتباری از محل یک درصد فروش خودرو به اورژانس تخصیص داده نشده است. خواهش میکنم مسئولان این اعتبارات را بهموقع در اختیار ما قرار دهند. مردم دارند این پول را از جیب خودشان میدهند و باید نتیجه آن را در خدمات ببینند.
رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای اورژانس گفت: در جنگ چهلروزه، ۳ شهید و ۷۸ مصدوم تقدیم نظام سلامت شد. برخی از همکاران ما روزها و هفتهها به خانه نرفتند و خانوادههایشان را به شهرهای دیگر فرستادند تا بتوانند خدمت کنند. زبان از تقدیر و تشکر از این عزیزان قاصر است.
وی با اشاره به تحقق مطالبات پرسنل خاطرنشان کرد: در آستانه پنجاه و یکمین سالگرد اورژانس، چهار مطالبه مهم از جمله سختی کار، افزایش اضافهکار و کارانه پرسنل محقق شد و انشاءالله در روز اورژانس، مطالبات جدید را نیز پیگیری خواهیم کرد.